Oumar Sarr : « Madické Niang n’est plus du PDS »

Me Madické Niang, candidat déclaré à la prochaine présidentielle, n’est plus du Pds. La révélation est du Sg adjoint Oumar Sarr.

« Me Madické Niang n’est plus membre du Parti démocratique sénégalais. Il est démissionnaire de fait. Vous avez tous remarqué que nous l’avons exclu de notre groupe parlementaire. Il siège certainement parmi les non-inscrits. Il n’est plus avec nous. Il a quitté notre parti. Nos chemins politiques son désormais séparés », détaille Oumar Sarr dans les colonnes de L’Observateur. Non sans souligner que les défections de Souleymane Ndéné Ndiaye, Modou Diagne Fada ou encore Aida Mbodj n’ont pas affaibli le Pds. (Avec Rewmi)