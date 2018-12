Oumar Sarr : “Il n’y aura pas d’élection présidentielle sans Karim Wade et de Khalifa Ababacar Sall”

Ferloo.com- “Il n’y aura pas d’élection présidentielle au Sénégal sans Karim Wade et de Khalifa Ababacar Sall”, c’est l’avertissement que le coordonnateur national du Parti démocratique sénégalais (Pds) Oumar Sarr a lancé sur les ondes de la RFM en direction du pouvoir en place.

“Nous nous battons pour que le Conseil constitutionnel ne puisse pas invalider la candidature de Karim Meïssa Wade. Pour nous, et nous avons déjà dit, il n’y aura pas d’élection présidentielle sans Karim Wade. C’est pourquoi nous n’avons pas de plan B puisque dès que vous adoptez un plan B, vous avez laissé le Plan A. Nous nous battrons pour une élection avec Karim Wade et avec Khalifa Ababacar Sall, … Sinon nous allons bloquer l’élection présidentielle”, avertit-il confirmant ainsi la décision de l’opposition au sein du Front national de résistance (Fnr).

Selon Oumar Sarr, l’Alliance pour la République (APR) a peur des candidatures de Karim Meïssa Wade et de Khalifa Ababacar Sall. “L’Apr a peur de la candidature de Karim Meïssa Wade et de Khalifa Ababcar Sall. En atteste le montage de la Cour de répression d’enrichissement illicite (Crei) et la caisse d’avance de la mairie de Dakar pour éliminer de la course les candidats potentiels sérieux. Et c’est grave pour un pays qui a des institutions”, a déploré Oumar Sarr.

Il dénonce dans la foulée la gestion clanique du régime en place et estime que “cet appel de Karim Wade est venu à l’heure et son message est clair autour du triptyque: “Rassembler, protéger et développer”, car argue-t-il, “il faut dépasser la gestion clanique du pays et rassembler les Sénégalais. Ce qui est important pour nous, c’est la défense de la démocratie et du Sénégal”.

A propos du retour de Karim Wade au bercail, le coordonnateur national du Pds, Oumar Sarr laisse entendre : “Karim Wade en tant que candidat, va venir au Sénégal pour battre campagne. Je n’ai pas une date précise mais il est en train de se préparer pour rentrer au bercail”.

A propos de la date du retour du candidat du Pds, Oumar Sarr déclare : ” Je pense que Karim Wade fera un communiqué pour annoncer lui-même son retour”