Oumar Pène : « La politique est devenue un raccourci pour s’enrichir »

Ferloo.com- Le lead vocal du Super Diamano, Oumar Pène crache son trop plein de dégout de la manière dont on exerce la politique au Sénégal. Dans un entretien accordé au quotidien l’Observateur, il fait des remarques qui mettent à nu le système politique sénégalais…

« Déjà à mon avis, il y a trop de partis politiques. Mais au Sénégal, la majorité est silencieuse. Il y a des gens très intelligents et qui savent ce qu’ils veulent. J’ai constaté, qu’aujourd’hui, la plupart des médias sont accaparés par la politique. On est submergé quotidiennement. A la rigueur, cela devient même agressif », fait-il remarquer pour le regretter.

Selon le lead vocal du Super Diamano, ce que les gens veulent, c’est du concret. « Comme j’ai l’habitude de le dire, les Sénégalais savent voter. La politique est devenue un raccourci pour s’enrichir. Le président Wade parlait des partis cabines téléphoniques et aujourd’hui on voit quelqu’un quitter un parti, en créer un autre. C’est même ridicule dans un pays de 14 millions de personnes, d’avoir autant de partis », fustige-t-il avant de marteler : « Il ne faut pas qu’ils monopolisent les médias, pour nous saouler à longueur de journée pur des choses qui ne valent pas grand-chose. On ne peut pas se nourrir de la politique ».