Oumar Guéye, Ministre de la Pêche et de l’Economie maritime : « Beaucoup de réalisations ont été faites… »

Répondant aux interpellations des gens de mer pour l’amélioration de leur bien-être, le ministre de la Pêche et de l’Economie maritime, Oumar Guèye, a rappelé les nombreuses réalisations du chef de l’Etat dans le secteur.

Pour lui, le président a beaucoup fait avec le nouveau Code de la pêche qui protège davantage les ressources halieutiques. Il rappelle, entre autres, la promotion du port du gilet chez les pêcheurs avec 20.000 unités cédées aux pêcheurs par an à 2.500 FCfa. Le gouvernement accorde aussi une subvention de 8 milliards de FCfa sur le carburant des pêcheurs. Toujours dans ce sens, le président a mis 20 milliards de FCfa pour subventionner l’achat des pirogues à hauteur d’un million par pirogue. Il rappelle que le président de la République a mis en place une politique de modernisation des quais de pêche, notamment à Soumbédioune, Yoff, Pointe Sarène, Ngaparou, Potou etc. Le ministre se souvient que les femmes transformatrices travaillaient dans des conditions «pénibles» et que le chef de l’Etat a lancé le projet des aires de transformation modernes. Après les 700 millions de FCfa accordés aux femmes du secteur par le président de la République, le ministre révèle que le chef de l’Etat, dans la Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (Der), va bientôt remettre un financement de 2 milliards de FCfa au gens de mer. Il s’agit d’un milliard de FCfa pour les femmes du secteur de la pêche et d’un autre milliard pour les pêcheurs

Oumar KANDE (lesoleil.sn)