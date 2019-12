OFFICIEL : Le calendrier des matches aller des 1/8e de finale de la Ligue des Champions

Mardi 18 février 2020 :

– Dortmund-PSG

– Atlético-Liverpool

Mercredi 19 février 2020

– Atalanta-Valence

– Tottenham-Leipzig

Mardi 25 février 2020

– Chelsea-Bayern

– Naples-Barça

Mercredi 26 février 2020

– Real Madrid – Manchester City

– OL-Juventus Turin

——————————–

Le calendrier des matches retour des 1/8e de finale de la Ligue des Champions

Mardi 10 mars 2020

– Valence-Atalanta

– Leipzig-Tottenham

Mercredi 11 mars 2020

– PSG-Dortmund

– Liverpool-Atlético

Mardi 17 mars 2020

– Manchester City-Real Madrid

– Juve-OL

Mercredi 18 mars 2020

– Bayern-Chelsea

– Barça-Naples

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ligue Europa : le tirage complet des seizièmes de finale

On connait désormais les affiches des 16es de finale de Ligue Europa avec quelques sacrés chocs au programme, notamment un Olympiacos-Arsenal, Franfcfort-Salzbourg, Leverkusen-Porto ou encore Shakhtar-Benfica.

Les affiches des 16es de finale (allers le 20 février, retours le 27 février) : – Wolverhampton (ANG) – Espanyol (ESP) – Sporting CP (POR) – Istanbul Basaksehir (TUR) – Getafe (ESP) – Ajax Amsterdam (P-B) – Bayer Leverkusen (ALL) – FC Porto (POR) – FC Copenhague (DAN) – Celtic Glasgow (ÉCO) – APOEL (CHY) – FC Bâle (SUI) – CFR Cluj (ROU) – Séville FC (ESP) – Olympiaco (GRÈ) – Arsenal (ANG). – AZ (P-B) – LASK (AUT) – FC Bruges (BEL) – Manchester United (ANG) – Ludogorets (BUL) – Inter Milan (ITA) – Eintracht Francfort (ALL) – Salzbourg (AUT) – Shakhtar Donetsk (UKR) – Benfica (POR) – Wolfsbourg (ALL) – Malmö (SUÈ) – AS Roma (ITA) – La Gantoise (BEL) – Glasgow Rangers (ÉCO) – Braga (POR)