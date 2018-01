Nvidia souhaite privilégier les joueurs plutôt que les mineurs de cryptomonnaie.

Face à la montée d’intérêt pour les cryptomonnaies et le minage, il n’est pas toujours facile d’accéder facilement à certaines cartes graphiques. Nvidia devrait changer la donne et recommande désormais à ses revendeurs de privilégier les joueurs.

Jamais les cryptomonnaies n’auront été aussi populaires. Il faut dire qu’à voit le Bitcoin voir sa valeur multipliée par 10 ou 15 en à peine un an nourrit les espoirs de beaucoup d’utilisateurs qui se lancent plus volontiers dans le minage.

Or cette tendance aurait un effet néfaste sur le marché du PC avec une flambée de prix de certains composants, notamment les cartes-mères et processeurs les moins énergivores ainsi que certaines cartes graphiques réputées pour leur capacité à miner avec un haut rendement.

Pour monter des “rigs” performants, l’idéal est de disposer de plusieurs cartes graphiques reliées à une ou plusieurs plateformes. Certaines installations embarquent ainsi de 2 à 20 ou 50 cartes graphiques pour décupler la puissance de minage.

On pourrait croire que cette situation profite pleinement à Nvidia et AMD. Pourtant, ce n’est pas vraiment le cas puisque les marques sont vivement critiquées par la communauté de joueurs qui se retrouve à devoir patienter de longs mois pour voir les cartes réapprovisionnées et sans même l’assurance de pouvoir en acheter.

Nvidia a donc pris des mesures et contacté l’ensemble de ses revendeurs pour leur demander de limiter la vente de cartes graphiques à destination des mineurs de cryptomonnaie. L’objectif ici est de viser les utilisateurs qui souhaiteraient faire des fermes de minage et qui achètent plusieurs cartes d’un seul coup. Nvidia recommande donc de mettre en place une limite de vente de 1 à 2 cartes par personne.

Ces mesures ne sont que des recommandations et Nvidia ne peut imposer sa volonté aux revendeurs qui restent libres d’appliquer les conditions ventes qu’ils souhaitent.

Nvidia pourrait également endiguer le problème en proposant des cartes entièrement dédiées au minage qui seraient plus performantes et aussi plus accessibles…