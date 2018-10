Nouvelle formule des qualifications au Mondial et aux JO : Les chances des Africaines réduites

Les changements apportés dans les qualifications à la Coupe du monde et aux Jeux olympiques de basket féminin compromettent les chances des pays africains. Les meilleures formations de l’Afrique doivent affronter au préalable les équipes des autres continents pour prendre part à ces deux compétitions majeures.

Les championnes d’Afrique et leurs dauphines ne vont plus se qualifier directement à la Coupe du monde. Elles devront franchir deux étapes : un tour de pré-qualification et un tournoi qualificatif pour accéder au Mondial réservé aux femmes. La même formule sera aussi appliquée pour prendre part aux Jeux olympiques. Ces changements ont été adoptés avant-hier à (Tenerife, Espagne) par la Fédération internationale de basket-ball (Fiba) et entreront en vigueur à partir du mois de novembre 2019.

Mais ce nouveau format de qualification à la Coupe du monde et aux Jeux olympiques présente des inconvénients pour l’Afrique. La réforme réduit, en effet, les chances de participation des équipes africaines. Celles-ci rencontreront, aux derniers tours qualificatifs du Mondial et des Jo, des formations qu’elles ont du mal à battre dans les compétitions internationales.

Cependant, les lignes ont commencé à bouger, après la bonne prestation du Sénégal et du Nigeria à la Coupe du monde (Tenerife, Espagne-2018). Les Sénégalaises ont offert au basket-ball africain sa première victoire en phase de poules, en battant les Lettonnes (70-69). Les Nigérianes, elles, sont allées plus loin. Les D’Tigers ont signé deux succès, respectivement contre la Turquie (74-68) et l’Argentine (75-70) en matches de groupe. Après leur qualification au deuxième tour, les championnes d’Afrique en titre ont franchi les barrages aux dépens des Grecques (57-56) et disputé un quart de finale de Coupe du monde qu’elles ont perdu (40-71) face aux Etats-Unis.

Pour se qualifier à la prochaine édition des Jo, Tokyo-2020, des tournois de pré-qualification auront lieu dans trois zones : (Amérique, Afrique et Asie-Océanie). Les pays qualifiés disputeront le Tournoi de qualification olympique féminin (Tqof) Fiba-2020 en compagnie des six meilleures équipes européennes exemptées du tour pré-qualificatif. Ces 6 représentants de l’Europe seront déterminés à l’issue de l’Eurobasket-2019. Le Tqof regroupera alors les meilleures équipes issues des quatre zones de la Fiba. Elles seront réparties dans quatre groupes.

En ce qui concerne la Coupe du monde de 2022, des étapes de pré-qualification seront aussi organisées à l’échelle régionale (Afrique, Amérique et Asie-Océanie) en novembre 2021, pour accéder à l’un des quatre tournois de qualification à cette compétition. Dans ce cas aussi, l’Europe ne disputera pas de tour pré-qualificatif. Les Européens auront six représentants qui seront déterminés à partir du classement général de l’Eurobasket-2021. Les six pays d’Europe rencontreront les deux meilleures formations africaines, les quatre de l’Amérique et les quatre de l’Asie-Océanie. La phase qualificative du Mondial-2022 se jouera au mois de février de la même année. (Avec Wiwsport)