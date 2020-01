Noo lank- la mobilisation baisse d’un cran à Dakar : La pression au ralenti…  

Malgré la jonction des partis politiques et plusieurs franges de la population, la plateforme Noo lank n’a pu faire mieux que la première édition. Même si la manifestation a mobilisé plusieurs citoyens très remontés contre la mesure de hausse, la pression semble baisser d’un cran et les doléances toujours brandies par les manifestations trouvent la sourde oreille du pouvoir.

Des symboles forts de la procession ont eu des mots forts comme la foule, en chœur, n’a pas raté Macky Sall dont le nom a été écorché par la foule. Babacar Diop n’a rien perdu de sa superbe. Le professeur, d’université, assurant que le combat est toujours d’actualité, a averti le pouvoir que la fronde ira crescendo jusqu’à la libération de Guy Marius Sagna et ses compagnons d’infortune. Barthélémy Dias a embouché la même trompette sur les scandales au sommet du pouvoir et la volonté portée par le chef de l’Etat de faire un troisième mandat. D’autres pontes de la contestation comme Jacques Habib Sy indexent le mépris du pouvoir envers les revendications pour estimer que le réveil risque d’être brutal pour le pouvoir. A tous les niveaux de la procession bruyante qui a rallié la Rts aux alentours de 18 heures, des slogans hostiles au pouvoir, et une présence remarquée des personnes du troisième âge pour l’essentiel terrorisées par la hausse vertigineuse du prix de l’électricité. Au bout des courses, même si les organisateurs se satisfont de la mobilisation, ils sont nombreux, les manifestants, qui estiment qu’il est temps de passer à la vitesse supérieure. En effet, beaucoup de passionnés et chauvins citoyens ont estimé que la recette ne fait plus miracle, et, devant l’obstination du pouvoir, c’est un impératif de changer de fusil d’épaule pour avoir gain de cause. Les initiateurs qui projettent d’évaluer la manifestation avant toute autre activité, évoqueront aussi l’impact des franges politiques dans le combat citoyen pour éviter de décourager ceux qui craignent, à juste raison, que la préoccupation citoyenne ne soit foulée du pied pour des intérêts politiques. (Kritik)