Non-publication des rapports de l’Ige, l’Ofnac, la Cour des comptes…depuis des lustres : Intrigant !

SourceA dans sa parution évoque la “léthargie notée dans la publication des Rapports des différents Corps de Contrôle”. Laquelle léthargie, selon le canard, est de nature à rendre très sceptiques plus d’un, quant à la volonté du président Macky Sall de mettre fin à la mal-gouvernance qu’il avait dénoncée, avant son accession au Pouvoir, en 2012.

Les Rapports comme celui de 2017 et 2018 de l’Ofnac, ainsi que de ceux de l’Ige et de la Cour des Comptes moisissent dans les tiroirs du Palais. Cependant, selon nos confrères, si ces Rapports ne sont toujours pas rendus publics, c’est parce que le chef de l’Etat ne les a pas reçus, afin que leurs travaux puissent être portés à la connaissance de l’opinion. Mais non pas parce que les Corps de contrôle n’ont pas procédé aux vérifications et autres audits. (Actusen)