Non aux larmes de crocodile de Abdoulaye Diouf Sarr et des alliés de Macky Sall

Non aux larmes de crocodile de Abdoulaye Diouf Sarr et des alliés...

Les sénégalais dans leur immense majorité, ont été choqués par la condamnation dont a fait l’objet le député maire de la capitale Khalifa Ababacar Sall à l’issue d’un procès dont le caractère éminemment politique n’est plus à démontrer.

Tout le monde admet que ce dernier est victime d’une cabale visant à l’éliminer de la présidentielle de 2019, ce qui est inadmissible dans un pays à forte tradition démocratique comme le Sénégal.

Le refus de Khalifa Sall de renoncer à toute ambition présidentielle et de soutenir prématurément Macky Sall dans sa quête effrénée d’un second mandat, alors que le premier venait à peine de commencer est sans nul doute à l’origine des tracasseries qu’il subit dans sa gestion de la mairie de la capitale et de ses ennuis judiciaires.

Depuis lors tout a été programmé pour l’affaiblir, le dépouiller de ses pouvoirs au niveau de la mairie et bloquer ses projets ambitieux au niveau de la capitale.

Il a fallu par la suite créer de toutes pièces cette grotesque affaire dite de la caisse d’avance pour l’incriminer alors que tous les régimes qui se sont succédés au Sénégal connaissaient et admettaient l’existence d’une telle caisse.

Le ministre d’Etat Mbaye Ndiaye, dont la franchise et la spontanéité sont à saluer avait dès le départ clairement indiqué que « le problème de Khalifa Sall pourrait être réglé s’il avait accepté d’être avec nous ».

Il disait également que tout opposant s’expose aux « moyens légitimes » dont dispose le Président de la République pour le contrecarrer.

Cette déclaration solennelle avait été faite à Yoff à l’occasion d’une conférence organisée par le maire Abdoulaye Diouf Sarr.

Et ce dernier a t-il déjà oublié cela, lui qui vient aujourd’hui verser des larmes de crocodile suite à la condamnation de Khalifa Sall et déclarer que le dossier n’est pas politique. Heureusement que l’opinion publique sénégalaise n’est pas dupe et sait faire la part des choses.

Aujourd’hui, plus rien ne surprend plus nos compatriotes venant d’un régime qui a déçu le peuple par son incompétence, ses reniements, sa mauvaise gestion et son accaparement des ressources du pays.

Les jeunesses socialistes de Dakar réaffirment leur soutien et leur solidarité sans faille à leur camarade Khalifa Ababacar Sall et demandent à tous nos compatriotes de se mobiliser pour barrer la route aux fossoyeurs de notre démocratie.

Seydina Issa Laye SAMBE, Secrétaire général des jeunesses socialistes du département de Dakar