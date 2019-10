Nominations De WADE : Les «Karimistes» accentuent leur mainmise sur le Pds

Après leur Opa hostile sur le nouveau secrétariat national, Karim Wade et ses partisans accentuent leur mainmise sur le Pds. Ils ont accentué leur emprise sur le parti avec les nouvelles décisions prises, hier, par Abdoulaye Wade, le secrétaire général du parti.

En effet, le Pape du Sopi a choisi Bara Gaye comme nouveau représentant du Pds au sein du Front de résistance nationale (Frn). Ce «karimiste» pur et dur est le nouveau secrétaire général adjoint chargé des relations avec les organisations politiques et rapporteur du collège des secrétaires généraux adjoints dans le nouveau secrétariat national. Bara Gaye y sera en compagnie de Doudou Wade, nommé secrétaire général chargé des conflits.

En outre, la commission de discipline mise en place le 5 mars 2015 a été remaniée et contrôlée désormais par les partisans de Karim Wade. En effet, dirigée désormais par Daouda Niang, la nouvelle commission de discipline est composée essentiellement d’inconditionnels de Wade et de son fils Karim, tels les députés Woré Sarr et Cheikh Bara Doly Mbacké qui est par ailleurs président du groupe parlementaire des libéraux. Cette mainmise des «karimistes» se fait au détriment des frondeurs. Et ce n’est que le début puisque Wade envisage de les remplacer au niveau de toutes les structures du parti. Déjà Babacar Gaye et Ameth Fall Braya, tous deux frondeurs et principaux animateurs du mouvement Suqali Sopi, ont été éjectés respectivement de la tête de la fédération Pds de Kaffrine et de Saint-Louis. (Walf-groupe)