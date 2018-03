Ngouda Fall Kane : “Les Sénégalais connaissent et vivent mieux que quiconque, toutes les tares et incongruités d’une mal gouvernance…”

Ferloo.com- “Le pays a atteint un niveau de mal gouvernance jamais égalé. (…) Les Sénégalais connaissent et vivent mieux que quiconque, toutes les tares et incongruités d’une mal gouvernance ou d’une gouvernance qui est tout sauf exclusivement au service des intérêts du Sénégal et des Sénégalais”, ce sont là quelques remarques faites par un haut fonctionnaire à la retraite, en l’occurrence Ngouda Fall Kane et qui défie au passage dans les colonnes du quotidien l’Observateur, «le chef de l’Etat, Macky Sall de lui démontrer le contraire”. Mais, ce n’est pas dans le sens des critiques et des déballages qu’il compte orienter son engagement politique mais vers des propositions aux Sénégalais des solutions concrètes aux problèmes qui les assaillent.

“L’orientation que je compte donner à mon engagement n’ira pas dans le sens d dénigrer ou de jeter aux gémonies les personnalités, leaders ou entités politiques, mais plutôt de proposer aux Sénégalais des solutions concrètes à même de mettre le Sénégal sur les rails du développement et du progrès”, a-t-il, d’emblée promis

Ainsi il entend demeurer constructif en se gardant d’attaquer ou de diaboliser inutilement. “Nous pointerons du doigt ce qui ne va pas et dégagerons les orientations, solutions et mesures pour redresser dans la bonne direction, la marche du pays et proposerons des garde-fous pour une pérennisation dans le long terme”, s’est-il engagé. Il s’empresse, toutefois, d’ajouter comme pour avertir à ses éventuels pourfendeurs : “Je n’attaque pas, je n’insulte pas mais j’ai appris à répondre. Je répondrai coup par coup”.

En fait cet engagement politique de Ngouda Fall Kane n’est rien d’autre qu’une reconnaissance envers l’Etat du Sénégal qui lui a tout donné. “J’ai été au cœur de l’Etat pour savoir pourquoi, après près de 60 ans années d’indépendance, nous marquons toujours le pas. Et d mon point de vue c’est une devoir vis-à-vis de ce pays qui m’a tout donné, de rendre la monnaie de la pièce, en m’engageant, maintenant que cela est possible à travailler pour l’avènement d’un Sénégal nouveau, d’un Sénégal meilleur”, a-t-il confié.

Pour rappel Ngouda Fall Kane est l’ancien président de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif), ancien secrétaire général du ministères des Finances (2012-2014), ancien inspecteur d’Etat (Ige)