New York : Une manifestation anti-Macky devant le siège de l’ONU  Et Devant  La maison du Sénégal

Le séjour de Macky Sall à New-York a été très mouvementé. Des Sénégalais de la Diaspora ont saisi l’occasion pour protester contre sa manière de gérer les ressources naturelles du Sénégal, mais aussi contre le manque de démocratie, de justice et la cherté de la vie.

Ce n’est plus seulement à Dakar, à la place de l’Obélisque que la plateforme Aar li nu bokk se fait entendre. Des Sénégalais de la diaspora qui se reconnaissent dans les combats de cette plateforme pour la gestion transparente des ressources naturelles se font également entendre un peu partout en France, en Angleterre et hier à New York. En effet, des Sénégalais de la diaspora, regroupés autour du Front pour la restauration de la démocratie au Sénégal (Frds), ont saisi l’occasion de la présence de Macky Sall à la 74 ème Assemblée générale des Nations unies pour manifester devant le siège de l’Institution. Dans cette manifestation largement reprise dans les réseaux sociaux, on voit ces Sénégalais brandir des pancartes très hostiles au régime. «Macky est un criminel…» «Macky dictateur», «Nous disons à Mamour Diallo, à Cheikh Oumar Anne, à Aliou Sall que si la justice n’est pas dite, aujourd’hui, un jour viendra, ils répondront». «Nous avons besoin de santé, de travail, de justice», peut-on lire sur les pancartes des manifestants libellées en anglais et en français devant le siège des Nations unies. Ces Sénégalais disent protester pour dénoncer les manquements à la démocratie, la cherté de la vie, la «dictature» de Macky Sall et le Franc CFA. Déjà, le dimanche dernier, à l’arrivée du président de la République à New York, ces Sénégalais de la diaspora avaient donné le ton en improvisant une manif à la Maison du Sénégal, à la 44 rue Manhattan. Une manifestation qui a failli virer à l’affrontement car il y avait beaucoup de militants apéristes venus accueillir leur leader et qui tenaient d’étouffer la colère des protestataires. «Le Frds a accueilli Macky à sa façon ! Des énergumènes nous ont attaqués, pour arrêter notre manifestation pacifique. Heureusement que la police américaine nous a confortés dans notre droit : on était pourtant que quatre personnes contre cette meute apériste», peste un des organisateur du nom de Jacob Coulibaly repris par nettali.com. «L’Apr voulait qu’on quitte les lieux et nous avons refusé conformément à la Constitution américaine sur le droit d’expression et de manifestation», ajoute, encore Coulibaly.

Cette manifestation à l’étranger entre en droite ligne du plan de guerre de la plateforme Aar li nu bokk qui a décidé d’internationaliser son combat pour la transparence dans la gestion des ressources gazières et pétrolières du Sénégal. «Depuis près de sept ans, des Sénégalaises et Sénégalais de l’intérieur du pays et de la diaspora, experts, acteurs politiques, militants de la société civile, journalistes et tant d’autres, se mobilisent, sans jamais faiblir, ni renoncer, pour documenter et dénoncer la spoliation des ressources naturelles du Sénégal, notamment le Pétrole et le Gaz. Ces compatriotes dont nous saluons, ici, la patience, le courage et l’engagement patriotique au service de l’intérêt général, n’ont jamais cessé d’interpeler les pouvoirs publics, en particulier le chef de l’Etat Macky Sall lui-même, sur l’effroyable pillage dont le pétrole et le gaz récemment découvert au Sénégal font l’objet», avaient laissé entendre les membres de ladite plateforme lors de la dernière manifestation à la place de l’Obélisque. Tout en demandant à tous les Sénégalais, là où ils se trouvent dans toutes les régions du Sénégal comme à l’étranger, de manifester régulièrement jusqu’à ce que le régime entende raison. Aar li nu Bokk se dit convaincue que le régime de Macky Sall «n’a ni la volonté, ni l’intégrité pour la gestion transparente des ressources naturelles». C’est en cela qu’elle «invite les citoyens à fédérer et à amplifier les actions pour débusquer et engager de poursuites judiciaires contre les délinquants au cœur de l’Etat, associés à des flibustiers étrangers dans une connivence contre les intérêts du peuple sénégalais». (Avec Walf groupe)