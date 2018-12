Nécrologie : Sidy Lamine Niasse n’est plus !

Ferloo.com – Le marabout-journaliste-écrivain, Sidy Lamine Niasse, par ailleurs, Président Directeur-général du groupe Walfadjri n’est plus. Il a été arraché à notre affection ce matin, suite à un malaise. Actuellement, sa famille s’affaire à l’organisation de son inhumation, en coordination avec ses enfants et son grand-frère Ahmed Khalifa Niasse qui se trouvaient en France au moment où tombait cette triste nouvelle. Ils sont dans les airs, à destination de Dakar. En attendant leur arrivée, son jeune-frère Hady Niasse, prêcheur qui anime aussi une émission religieuse à Walfadjri Radio et Tv, est en relation avec le Khalife général de la famille de Mame Khalifa Niasse de Léona Niassène, de Kaolack.

Rappelons que Sidy Lamine Niasse est l’un des pionniers du journalisme privé au Sénégal, après avoir monté avec feu Abdou Latif Guéye, le magazine qui deviendra la grand groupe Walf Fadjri, grande école pour beaucoup de journaliste de ce pays.

Sidy Lamine Niasse avait 68 ans. En ce moment de douleur et de tristesse, Ferloo présente ses sincères condoléances à ses frères, sa sœur Salma, ses enfants, ses épouses, ses employés et à tous ses proches et à toute la République.