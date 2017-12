Nécrologie : Mamoudou Touré, l’ancien ministre de l’Economie et des Finances est décédé

Nécrologie : Mamoudou Touré, l’ancien ministre de l’Economie et des Finances est...

Ferloo.com-L’ancien ministre de l’Economie et des Finances Mamoudou Touré est décédé ce jeudi à Dakar. Né en 1928 à Kaédi, Mamadou Touré a été ministre de l’Economie et des Finances de 1983 à 1989. Une époque durant laquelle, sous ajustement structurel, le Sénégal a lancé les Nouvelles politiques agricoles et industrielles.

A ses débuts, il a été fonctionnaire de la Communauté économique européenne. Et successivement, Mamadou Touré a été ambassadeur, directeur de l’Institut africain pour le développement économique et la planification (IDEP), directeur du Département Afrique du Fmi.

Au crépuscule de sa carrière, il a présidé le conseil d’administration de la Banque sénégalo-tunisienne, dirigée par Abdoul Mbaye. Il a été également un acteur des Assises nationales du Sénégal, initiée par l’opposition à Abdoulaye Wade.