Musique : Thione Seck annonce son retour sur la scène musicale

Longtemps, sevré des belles envolées du leader du Raam daan ses fans vont très prochainement être servis et bien servis. Après de nombreuses années de silence Thioen Ballago retrouve le devant de la scène avec la sortie du single l'Artiste dimanche dernier. En effet le leader du Raam Daan qui a décidé de revenir en force va sortir un coffret de huit albums. Cependant ce projet fédérateur est surtout destiné à retrouver tous les grands artistes du Sénégal mais aussi de la CEDEAO. Une initiative salutaire au vu des tensions qui règnent sur cette zone à l'heure actuelle.

Pour ce faire l’artiste compte encore une fois amorcer une démarche de rupture novatrice et innovante à la fois. Thione Seck qui a décidé de ramer un grand coup va surprendre son monde en sortant un coffret de huit albums titré fort justement Thione Seck à gogo. Ce projet est fédérateur et indicatif à plus d’un titre. Décidé à amener un souffle nouveau et à adopter une nouvelle démarche musicale, il a convenu d’inviter plus de cent artistes chanteurs en provenance du Sénégal et des pays de la sous région. Pour l’instant Thione a déjà chanté avec prés de soixante artistes du Sénégal et vingt artistes du Mali voisin. Toutes les six langues officielles du Sénégal ont été prises en compte et des chanteurs issus de ces ethnies ont joué leur partition. Des artistes de la Guinée, de la Cote d’Ivoire, du Niger, du Bénin et d’(autres pays seront aussi de la partie. Ce projet qui dépasse largement nos frontières nationales confirme la vision panafricaniste de l’Artiste. Il va mettre gracieusement à la disposition de ses pairs d’ici et d’ailleurs des titres de sa composition. Ce qui témoigne de sa volonté de partager et fédérer le plus grand nombre. Au Mail Thine Seck a chanté avec une vingtaine d’artistes parmi lesquels on peut citer Sidiki Diabaté, Babani et tant d’autres.

Il faut dire que ce titre l’Artiste sorti dimanche dernier totalise déjà plus de 20000 vues sur la toile. Ce qui constitue une belle prouesse pour Thione Seck. Cette belle trouvaille fait honneur au Sénégal et fait mentir certains qui affirmaient avec force que le Mbalakh n’est pas exportable. Thione a réussi la prouesse de faire chanter plus de vingt artistes africains sur les rythmes de notre célèbre rythme national. Il faut juste croiser les doigts et espérer que la suite sera à la hauteur de ce premier jet…..