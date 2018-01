MTS sur la candidature de l’opposition : “Un débat inopportun, inutile et stérile…”

Ferloo.com-Les leaders de Mankoo Taxawu Senegaal (MTS) se sont prononcés, hier, sur l’idée d’une candidature unique ou plurielle agitée depuis quelques temps. Mais ces leaders semblent être préoccupés autre chose qu’une question de candidature.

Selon ces leaders de MTS, “ce débat est inopportun, inutile et stérile”. “Ce débat nous paraît indécent et sans objet, alors que s’ouvre le procès de l’Honorable député-maire Khalifa Ababacar Sall, victime d’une cabale politico-judiciaire sans précédente. D’où le choix que nous avions porté sur sa personne pour diriger la liste nationale de Mankoo Taxawu Senegaal aux dernières élections législatives pour, d’une part, lui manifester notre soutien et d’autre part, mettre en échec l’entreprise de liquidation politique dont il est l’objet”.

A cet effet, les leaders de MTS invitent leurs militants et sympathisants “à ne pas se laisser distraire et à rester mobilisés pour atteindre cet objectif qui demeure leur priorité”.