Mouvement Sénégal Bou Bess sur la mort des Sénégalais en Italie : “Cette situation est intolérable”

Ferloo.com- “Après l’assassinat de notre compatriote Idy Diene en Italie, nos compatriotes Mame Mbaye Ndiaye et Ousseynou Mbaye ont perdu la vie en Espagne. Cette situation est intolérable.

Le Mouvement Sénégal Bou Bess présente ses sincères condoléances à leurs familles éplorées et prie Dieu qu’il leur assure ce que la disparition de ces êtres chers va les priver. Puisse Dieu couvrir les disparus de sa miséricorde et leur ouvre les portes de son Paradis Céleste.

Comme d’habitude, en de telles circonstances, les autorités vont de façon opportuniste s’émouvoir de la situation le temps que passe l’émotion légitime provoquée par cette situation intolérable. Les autorités sénégalaises n’assurent pas correctement leur mission d’assistance, de protection et de défense de nos compatriotes vivant et travaillant à l’étranger. Au lieu d’asseoir une vraie politique de gestion de l’immigration, elles réagissent aux situations ponctuelles. Il faut regretter le déficit de vision et la manque de pro activité de notre gouvernement.

Sur un autre registre, les méfaits de la politique politicienne ont touché les ambassades et consulats encombrés par des militants politiques qui ont pris la place des professionnels de la diplomatie. Il ne faut donc pas s’étonner de la mauvaise qualité ou de l’absence de l’assistance qui est due à nos compatriotes de la diaspora sénégalaise.

Il urge de corriger cette situation qui viole les fondamentaux républicains pour pouvoir apporter à nos compatriotes émigrés une attention à la hauteur de leur apport à la nation qui n’est pas à démontrer.

Le Mouvement Sénégal Bou Bess exige des autorités sénégalaises qu’elles prennent toutes les dispositions appropriées pour que les assassins et les auteurs des actes qui ont couté la vie à nos compatriotes soient poursuivis et condamnés et que les familles de nos compatriotes reçoivent une juste indemnisation”.