Mouvement “ABCJAIME” : «Alioune Badara Cissé ne reçoit d’instruction de personne et…” 

Après les attaques contre Alioune Badara Cissé, ses proches au sein du mouvement « ABCJAIME" monte au créneau, non pas pour répondre coup pour coup, mais pour rappeler aux détracteurs les textes qui régissent la fonction de Médiateur de la République au Sénégal.

“Il urge de rappeler le rôle de cette autorité administrative, indépendante, garante de l’Etat de droit et des valeurs républicaines par excellence”, tient ce mouvement à rappeler.

Le mouvement ABCJAIME précise que “le Médiateur de la République, en relevant des dysfonctionnements de l’administration qui portent atteintes aux droits des administrés lors de cette conférence, était dans son rôle de défenseur des droits des citoyens au sens des articles 1, 2 et 9 de la loi 1999”.

“En outre, soutient-il, son indépendance est justifiée par le fait qu’il ne peut être d’aucun bord. Les articles 3 et 6 de la loi d 1999 confortent cette indépendance, en ce qu’il ne reçoit d’instruction de personne et ne peut être poursuivi, recherché et arrêté, détenu ou jugé pour des opinions qu’il émet ou des actes qu’il accomplit dans l’exercice de sa mission. Ce qui implique qu’il doit être équidistant de l’Etat et des citoyens et ne s’intéresse aucunement à la politique politicienne.”

Lors d’une conférence de presse qu’il animait le 24 février dernier sur le thème : « Médiateur de la République face aux interpellations citoyennes”, Alioune Badara Cissé avait dénoncé les dysfonctionnements constatés lors des dernières législatives. Ce qui lui a valu une levée de bouclier au point que certains responsables proches du pouvoir réclament.