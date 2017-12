Moutapha Niasse :  » J’ignore tout de ces 200 milliards … »

Ferloo.com- Venu présider la journée de réflexion des jeunes de l’Alliance des Forces de Progrès (AFP) Moustapha Niasse, président de l’Assemblée nationale a fait savoir qu’il ignore tout de ces 200 milliards recouvrés dans le cadre de la traque des biens supposés mal acquis et de renseigner que l’institution qu’il dirige n’a jamais voté une Loi de finances rectificative dans ce sens.

« Dieu a décidé que depuis bientôt cinq ans, je sois à la tête de l’Assemblée nationale, c’est à dire, l’un des trois pouvoir qui dirigent l’Etat du Sénégal. L’Assemblée nationale est responsable du secteur législatif, mais l’Assemblée nationale ne gère pas l’économie sénégalaise, elle ne gère pas le domaine de l’Exécutif. J’ignore tout de ces 200 milliards. Je veux être claire. C’est par la presse que j’apprends, y compris les détails concernant ces 200 milliards, parce que je ne peux pas aller dans le champs de l’Exécutif cultiver le champs de maïs qui est là-bas et laisser mon champs de manioc qu’on m’a confié », a expliqué le président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse.

S’adressant aux jeunes de l’AFP qui réfléchissaient sur le thème : « Défis des jeunesses face aux mutations économiques du Sénégal », Moustapha Niasse les a incités au travail. Selon lui, la jeunesse sénégalaise doit redoubler d’efforts et ne jamais se décourager.

« C’est facile de voir un vieux conduire une belle voiture et vouloir être à sa place tout de suite, si cette personne vous explique son parcours vous n’allez pas le croire. Un jeune doit être motivé et se dire qu’une fois avoir atteint ce niveau, j’aurais de belles chose (villa, voiture etc.) », a conseillé président de l’Assemblé nationale et leader de l’AFP.