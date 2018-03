Moustapha Niasse : ” Personne ne nous empêchera de travailler…”

Ferloo.com- Le Premier ministre Mouhamed Boun Abdallah Dionne a répondu aux questions des députés de la majorité cet après-midi. Ce dont se félicite le président de l’Assemblée nationale Mousatapha Niasse car soutient-il, ” Nous sommes ensembles au service et l’obligation de travailler pour notre pays et de le faire dans la vérité, dans le courage en dialoguant avec notre propre conscience et personne ne nous empêchera de faire ce travail parce que nous devons le faire”.

“Voilà chers collègues nous venons de mettre en application strictement les dispositions et règles de conduites qui déterminent et qui organisent le déroulement de ce type de rencontre. Ce dialogue est utile pour le peuple du Sénégal, ce dialogue est inscrit dans le contrôle par les députés de l’activité gouvernementale et aussi du contrôle du politique publique intervenue depuis le référendum du 20 mars 2016 et qui introduit comme principe à l’intérieur de la Constitution. C’est vous dire et c’est vous rappeler que le rôle de l’Assemblée nationale est et demeure d’être au service du Sénégal et des Sénégalais mais aussi de réfléchir et de travailler ensemble dans l’unité féconde des diversités humaines croisées et complémentaires pour le présent et le futur de notre pays.

Nous avons l’obligatoire de conduire ce dialogue en y prenant une part active mais aussi de poursuivre nos échanges dans la liberté lede penser et de parole de chacun dans les limites qu’imposent la courtoisie et l’intelligence humaine. Voilà que nous venons de nous livrer à cet exercice. (…) Nous sommes ensembles au service et l’obligation de travailler pour notre pays et de le faire dans la vérité, dans le courage en dialoguant avec notre propre conscience et personne ne nous empêchera de faire ce travail parce que nous devons le faire. La vérité est que ce rendez-vous du donner et du recevoir, tout être humain intelligent lui dire bien venu. Ce rendez-vous du donner et du recevoir comme nous venons de donner l’exemple qui sont à la fois l’axe et le levier de la solidarité nationale”.