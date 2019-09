Moustapha Diakhaté : “L’Histoire du Sénégal n’est pas une passion triste, c’est un trésor à partager absolument”

“L’écriture de l’Histoire générale du Sénégal a révélé l’attachement des Sénégalais à leur histoire, mode de vie, paysages, souvenirs, écrivains, guides religieux, syndicalistes, hommes politiques, acteurs de la société civile, entre autres.

Au delà de nos particularismes, nous avons une mission commune : protéger et transmettre à nos enfants l’envie et la passion du Sénégal.

Avec cette immense contribution de Professeur Iba Der THIAM et de la Commission, la République pourra désormais enseigner la vie et l’œuvre des femmes et hommes qui ont façonné le Sénégal et permettre aux jeunes sénégalais de devenir les dignes continuateurs de Cheikh Omar Foutiyou, Guilé Fatim Thiam, Serigne Diop Ndiaga Issa, Thierno Souleymane Baal, Abdou Kader Kane, Ndaté Yalla Mbodji, Ndiadiane Ndiaye, Alboury Seynabou Ndiaye, El Hadji Malick Sy, Cheikh Ahmadou Bamba, Cheikh Bou Kounta, Imamoul Mahdiyou, Cheikh Ibrahima Niasse, Serigne Moussa Ka, Cheikh Samba Diarra Mbaye, Ndiol Niang, Samba Sow, Yadikone, el Hadji Assane Marokhaye, Sidya Léon Diop, les Martyrs de Thiaroye 44, Aline Sitoé Diatta, Lamine Senghor, Tidiane Beydi Ly, Bababcar Niang, Seydou Cissokho, Ibrahima Sarr, Alioune Sow, Mamadou Dia, Léopold Sédar Senghor, Ngalandou Diouf, Soukeyna Konaré, Me Lamine Guèye, Jules François Bocandé, Anta Gaye, les Jambars, Boubacar Sall, Capitaine Mbaye Diagne, Ousmane Tanor Dieng, Amath Dansokho, Amed Amar, Fodé kaba Doumbiya, Moussa Molo Baldé, Alpha Molo Baldé, Aline Sitoé Diatta , Fodé Doussouba, Falaye Baldé, Falang, entre autres.

En fait, les polémiques notées depuis la publication des premiers ouvrages de la Commission est la preuve de la pertinence du chantier du Professeur Iba Der THIAM : l’écriture de l’Histoire générale du Sénégal.”