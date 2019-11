Moustapha Diakhaté : Cheikhou Oumar TALL un patrimoine pour l’humanité

« Cheikhou Oumar: au-delà d’un sabre, c’est une valeur qui doit nous habiter chaque jour. Cheikhou Oumar, c’est plus qu’un sabre, une famille, une ethnie ou une Confrérie. C’est un patrimoine de la Houma islamique, de l’Afrique et du Sénégal.

Le choix du lieu de la cérémonie de réception du Sabre témoigne du caractère national de l’événement et de l’homme de Dieu, propagateur de l’islam et bâtisseur d’Empire. Comme toutes les grandes figures historiques du Sénégal, il y a manifestement un effort à faire pour que leurs histoires aient plus de place dans toute la société sénégalaise.

Pour sortir ces personnalités historiques comme Cheikhou Oumar des ghettos familiaux, ethniques ou confrériques, il urge de mettre en place dans chacune de nos UFR d’histoire une chaire permanente entièrement dédiée à nos grandes figures.

Une telle option permettra de doter le Sénégal de chercheurs spécialistes de ces personnalités historiques.

En somme il s’agit de trouver des réponses scientifiques à ces interrogations: Qui ont été nos ancêtres ? Qu’ont-ils apporté au Patrimoine de l’Universel ? Quel rôle ont-ils joué dans la construction du Sénégal, de l’Afrique et du monde ?

Bref, nous avons une mission commune, c’est de connaître et protéger ces trésors. Nous devons aussi les transmettre à nos enfants ; et en leur passant le témoin, nous devons aussi leur donner l’envie et la passion de ces personnalités dont ils seront les héritiers.

C’est aussi cela défendre notre identité, être attaché à notre pays, aimer son histoire et être habité chaque jour par les valeurs de ses figures… »