Moussa Taye : ” Pour nous, la seule option qui vaille est que Khalifa Sall sera, au soir du 30 mars”

Ferloo.com- A quarante huit heures du délibéré du procès de la caisse d’avance de la mairie de Dakar, c’est la sérénité chez les proches de Khalifa Ababacar Sall. En tout cas c’est ce que Moussa Taye, conseiller politique du maire de Dakar fait croire dans un entretien à l’Observateur que “la seule option qui vaille est que Khalifa Sall sera, au soir du 30 mars”.

” (…) Nous attendons le verdict dans la plus grande sérénité et la plus grande confiance, parce que nous pensons que si le droit est dit Khalifa Sall sera libre. Pour nous, la seule option qui vaille est que Khalifa Sall sera, au soir du 30 mars, libre, de même que ses co-accusés pour la simple et bonne raison que si le juge, comme il l’a promis, comme il l’a si bien dit, se réfère uniquement au droit. Du point de vue du droit, aucune charge ne peut être retenue contre eux. Nous n’envisageons pas une condamnation de Khalifa Sall et cie. Personnellement je suis confiant”, se convainc-t-il.

Pour Moussa Taye, l’urgence est la libération de Khalifa Sall. “Actuellement, nous n’avons qu’un plan c’est la libération de Khalifa Sall. Une fois que Khalifa Sall sera libre, nous nous attellerons maintenant à définir des stratégies de participation à la présidentielle de 2019. Ainsi pour le moment, le seul plan que nous avons, c’est la libération de Khalifa Sall”, a-t-il précisé, écartant ainsi toute autre éventualité.

« Nous refusons de penser à une éventualité de la condamnation de Khalifa Sall parce que nous continuons à croire fondamentalement que le droit sera dit er qu’il sera libre”, a-t-il soutenu confiant.