Moussa Sarr : “Ces dissidents de la LD-Débout risquent leur exclusion de la LD au 8ème congrès…”

Ferloo.com- La direction de la Ligue démocratique (LD) par la voix de son porte-parole, Moussa Sarr a réagi sur la tenue du congrès de la LD-Débout et qualifie cette rencontre de “farce” et “d’enfantillage”, avant de prévenir contre l’utilisation du nom et des symboles de la Ligue démocratique (LD).

“Ce n’est pas le 8ème congrès de la LD. Le 8ème congrès de la LD aura lieu au mois d’octobre prochain. Ce congrès qui vient d’être tenu, est le 1er congrès de la LD-Débout”, précise-t-il, d’emblée, avant de qualifier le congrès de la Ld-Débout de “farce » et “d’enfantillage”.

Et Moussa Sarr de prévenir : “Nous constatons que qu’ils continuent dans leur indiscipline mais nous n’acceptons pas qu’ils utilisent le nom et les symboles de la Ld. Nous attendons la publication de leurs documents et si jamais nous constatons qu’ils ont utilisé le nom et les symboles de la LD, nous saisirons qui de droit”.

Selon Moussa Sarr, les dissidents risquent une exclusion au prochain congrès qui aura lieu le mois d’octobre.