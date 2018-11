Mouhammed Dionne anéantit Karim : «Aucun procès ne sera repris, qu’ils ne se foutent pas de nous»

«Aucun procès ne sera repris». Et c’est le Premier ministre qui siffle la fin du débat. Pour Mahammed Boun Abdallah Dionne, les arguments de base sont faux et ne tiennent pas la route. C’était à l’occasion de la cérémonie d’investiture du candidat Macky Sall par les cadres et c’est un vrai politicien qui a fait face aux cadres de Benno Bokk Yakaar.

Entre piques lancées aux opposants, louanges adressées à son candidat et discours de campagne avec une pointe d’humour, le Premier ministre a tenu en haleine les cadres pendant près de vingt minutes. Et parmi les piques, il n’a pas raté Karim Wade et ses partisans qui veulent le réexamen de son procès. Il n’est pas question qu’un quelconque procès se refasse. Et c’est Mahammed Abdallah Dionne qui le dit. «Partout, ils affirment que la Crei ne donne pas droit à l’appel, alors que c’est eux-mêmes qui demandaient que ces affaires soient traitées à la Haute Cour de justice et pourtant là-bas, il n’y a pas d’appel. Aucun tribunal spécial n’accorde un appel. Qu’ils ne se foutent pas de nous», a d’emblée dit le Premier ministre, qui ajoute : «la République est debout et le droit sera dit en toutes circonstances dans le pays».

S’adressant aux cadres, Mahammed Dionne d’affirmer : «Il faut que tout le monde en prenne conscience. Notre patron n’aime pas les magouilles».

Pour le Premier ministre, les résultats sont déjà connus à l’instant actuel. «Depuis que nous sommes au pouvoir, nous remportons toutes les élections. La loi des séries ne va pas se rompre. Tout est déjà joué, parce que vous avez déjà gagné. Et ça, il faut en être conscient. Je ne m’appelle pas Mahammed Boun Abdallah par hasard», lance-t-il, sous les applaudissements des cadres. Avant de poursuivre : « avez-vous déjà entendu ce prénom dans ce pays ? Non. Donc je vais prophétiser et en m’appuyant sur du concret : le bilan».

«Il a gagné sans combattre et il gagnera sans combattre»

Mahammed Dionne croit dur comme fer que tous ceux qui se sont déclarés candidat ne se présenteront pas, et d’ici le 1er décembre, tout sera clair. «Beaucoup de militants vont descendre leurs chefs de partis, parce qu’ils n’auront pas de parrains. On voit actuellement des candidats qui se baladent de maisons en maison, qui prennent des photos et les publient sur les réseaux sociaux». Pour le Premier ministre, Macky Sall est un stratège : «il a gagné sans combattre et il gagnera sans combattre», soutient-il.

Aminata Touré : «ils n’ont pas de leçon à nous donner»

Prenant la parole, l’ancienne Premier ministre, Aminata Touré s’est défoulée sur l’opposition sans mâcher ses mots. «Nous avons une opposition composée de gens qui ont eu à piller le pays. Il faut qu’on rappelle à ces gens qu’il y a eu 12 morts pour faire partir Abdoulaye Wade, qu’il y a eu des scandales qui ont fait honte à toute la nation. Ils n’ont pas de leçon à nous donner»

Lui emboitant le pas, Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et coordonnateur de la Convention des cadres républicains, de déclarer : «en 2012, nous venions de très loin. Il y avait un urgent besoin de rupture pour la restauration de la gouvernance. Il fallait redonner espoir aux Sénégalais». Avant de se lancer dans l’énumération des réalisations du candidat sortant.