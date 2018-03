Mouhamed Boun Abdallah Dionne : « Sénégal pour tous, parrainage pour tous”

Ferloo.com- Comme attendue, la question du parrainage a été posée au chef du gouvernement. Et ce dernier, en l’occurrence Mouhamed Boun Abdallah Dionne n’a pas fait dans la demi-mesure dans sa réponse. C’est pour trancher nette la question comme pour soutenir que le parrainage est venu mettre fin à une sorte d’injustice. “Pourquoi certains sont parrainés et d’autres non”, s’interroge-t-il avant d’arbitrer : «Nous, nous disons : Sénégal pour tous, parrainage pour tous”.

Ce gouvernement, parce que nous avons un rendez-vous électoral majeur en février 2019, sur instruction du Président Macky Sall, va continuer de travailler dans la transparence la plus absolue. Le président Macky Sall, on peut le dire, n’a jamais fait moins sur un secteur que son prédécesseur. Il a fait plus dans tous les secteurs. Il a trouvé 32 kilomètres d’autoroute, on va en laisser 200 km.

Sur cette question de ce rendez-vous électorale importante, le président Macky Sall, et je suis persuadé feras davantage que son prédécesseur. Et je le dis avec d’autant de convictions que cette question de parrainage qui est agité, nous disons simplement et le ministre de la justice l’a expliqué que le parrainage est là depuis 1991 pour les candidatures indépendantes uniquement. Ce n’est pas le mode d’élection qui va changer, parce que je l’ai entendu certains dire que c’est inscrit sur le marbre qu’on ne peut pas modifier le mode d’élection. Nous n’avons pas dit qu’avec 25%on passe au premier tour. Ce n’est pas le mode d’élection qui est remis en cause. Ce que nous disons, c’est Sénégal pour tous, parrainage pour tous. Pourquoi certains candidats sont parrainés d’autres non. Voilà la réalité. Allons-y ensemble, calmement.

Le ministre de l’intérieur est chargé des élections et le ministre des Affaires étrangères est impliqué dans le vote des Sénégalais de l’extérieur. Le ministre chargé des élections organise la logistique. C’est la CENA qui contrôle et supervise les élections. Cela tout le monde le sait parce que la loi est votée ici dans cette salle. Dans le bureau de vote, ce n’est pas le sous préfet qui est assis. Ce sont la CENA, les membres du bureau de vote et les représentants des candidats qui siègent dans un bureau de vote. Le gouvernement, votre gouvernement s’engage à organiser les élections dans la transparence. «Sénégal pour tous, parrainage pour tous mais dans la transparence et l’équité”.