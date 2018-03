Mouhamed Boun Abdallah Dionne : «Ce monsieur a demis de ses fonctions”

Ferloo.com- L’ancien ministre de l’Energie, Thierno Alassane Sall avait déclaré qu’il avait lui-même démissionné du gouvernement de Mouhamed Boun Abdallah Dionne pour des raisons de transparence dans le dossier du contrat de pétrole avec Total. Invité à la RFM, le Premier ministre a, tout simplement démenti en précisant que “ce monsieur a été démis de ses fonctions pour des raisons de performance”.

« On était trois. Ce monsieur (Ndlr, Thierno Alassane Sall) n’a pas démissionné, il a été demis de ses fonctions non pas pour des raisons de valeurs mais pour des raisons de performances”, a précisé le Premier ministre Mouhamed Boun Abdallah Dionne.

Il ajoute : “Une manager doit décider. Nous avons promis à Total un délai précis de signature du contrat. Le monsieur a demandé un délai de 15 jours ; à la fin de ce délai, il évoque d’autres raisons. Le chef de l’Etat ne peut pas travailler avec des gens comme ça. C’est pourquoi il l’a tout simplement démis de ses fonctions”

Par ailleurs, le Premier ministre se dit prêt à l’ouverture d’une enquête parlementaire. “Nous n’avons rien à cacher. Tout est clair. Nous sommes prêts à une enquête pour la vérité historique”, a-t-il indiqué.

Par ailleurs, le chef du gouvernement a répondu tacitement au président du parti Réwmi, Idrissa Seck qui réclamait la publication du contrat pétrolier entre le Sénégal et la Mauritanie. “La diplomatie n’est pas le verbal et la grimace. Le gage que nous avons dans ce dossier est de 50/50 pour le Sénégal et la Mauritanie. Il n’y a rien à cacher dans ce dossier. Les majors sont à la bourse et ils exigent la transparence dans ces genres de dossiers”, a-t-il répondu.