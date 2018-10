Mort de Mariama SAGNA : Mamadou DIOP Decroix et  Cie soupçonnent le régime

Le Front patriotique pour la défense de la République (FPDR) veut toute la lumière sur la mort de Mariama SAGNA tuée ce samedi à Keur Massar, après un meeting du PASTEF.

Et Mamadou DIOP Decroix et Cie sont loin de laver de tout soupçon le régime de Macky SALL. Bien au contraire. Dans un communiqué, la Conférence des Leaders dudit Front estime que les circonstances de la mort de Mariama SAGNA ne peuvent que nourrir les soupçons légitimes sur des menaces pesant sur l’intégrité physique des opposants.

«Macky SALL et son ministre de l’Intérieur sont responsables de la sécurité et de l’intégrité de tous les Sénégalais, y compris les opposants qui se battent pour sortir le Sénégal de l’impasse actuelle », déclarent ces responsables du FPDR. Qui mettent la pression sur le gouvernement. « Les auteurs et les éventuels commanditaires de cet acte ignoble doivent être retrouvés et jugés. Aucun retard, aucun silence, ne saurait être toléré », exigent-ils. (Avec WALFNet)