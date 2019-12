Monnaie unique de l’espace CEDEAO : Comment l’Eco a été choisi ?

Samedi 29 juin lors du 55ème sommet des chefs d’Etat et de gouvernements, l’Eco a été adopté comme future monnaie des pays de la CEDEAO. D’où vient donc, cette légende de rattachement de la monnaie unique de la CEDEAO à l’Euro alors que le Conseil des ministres, affirme que l’Euro aura un taux d’échange flottant et non arrimé à aucune devise ou panier de devises ? C’est vrai que la CEDEAO doit s’expliquer mieux », gouverner une monnaie unique avec 15 économies donc 15 gouvernements différents, sans législateurs fédéraux, sans puissance tutélaire ne semble pas simple.

Plus loin l’origine du nom Eco. « Eco vient de ECOWAS qui signifie Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest, CEDEAO, en anglais ça donne Economic Community of African States. On prend Eco et on laisse Was. Eco a devancé deux autres propositions : Afri et Kola sur l’ensemble des 13 propositions qui ont été présenté aux ministres. Son choix repose sur les critères définis lors de l’appel à projet, lancé il y a plusieurs mois : l’identité de la CEDEAO (40%), la signification (25%), la facilité de prononciation (20%) et la réactivité 15%. (Avec Kritik)