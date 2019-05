Mondial U20 :Pologne vs Sénégal : Souleymane Aw : « On va aborder le match avec beaucoup de sérénité »

Mondial U20 :Pologne vs Sénégal : Souleymane Aw : « On va...

Il fait partie de la restreinte liste des jeunes joueurs sénégalais ayant participé à deux reprises la coupe du monde des juniors (2017; 2019).

Souleymane Aw a juste qu’ici livré des prestations gigantesques. Pour sa deuxième participation, l’un des atouts expériences des lionceaux ne se fixe pas de limite « aller le plus lions possible ».

L’arrière gauche sénégalais pense avoir acquérir de l’expérience de sa dernière campagne en Corée du Sud. « C’est toujours spécial. Un immense plaisir de participer à cette Coupe du Monde pour deuxième fois. J’ai beaucoup appris de la dernière Coupe du Monde », répond-t-il.

Un parcours jusqu’ici sans faute ! Le Sénégal réussi son entrée en matière en battant le Tahiti sur le score de 3 buts à 0, avant de s’imposer devant la Colombie (2-0) lors de la deuxième journée de sa poule. « Ce sont des résultats positifs, mais l’équipe peut beaucoup mieux faire. Maintenant nous avons assuré la qualification. On doit rester concentrer sans se fixer de limites ». Contre une équipe joueuse comme la Colombie « On savait qu’elle était mieux lorsque son adversaire garde le ballon. C’est pourquoi nous avions décidé de jouer en bloc. On a respecté les consignes du coach et voilà » précise le joueur de 20 ans.

L’équipe nationale déjà assurée de continuer l’aventure de la joute internationale a tout de même une rencontre décisive, ce soir, contre le pays hôte, la Pologne. Deuxième de la poule, le pays organisateur doit s’imposer devant les lionceaux pour une place en huitième de finale.

Or, le Sénégal compte faire carton plein pour assurer sa place de leader. « Tout ce qui compte maintenant. C’est de respecter les consignes du coach et de privilégier le jeu collectif. On va aborder le match de ce soir avec beaucoup de sérénité. D’ailleurs comme les deux précédentes rencontres », rassure le jeune joueur de Kas Eupen. (Wiwsport)