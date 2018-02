Mondial 2018 : le plan programme de préparation des Lions

Ferloo.com-Le président de la Fédération sénégalaise de Football (Fsf), Me Augustin Senghor a dévoilé ce mardi, le plan programme de préparation des Lions pour la Coupe du monde 2018 en Russie. C’est à l’occasion de son face-à-face avec l’Association nationale de la presse sportive (ANPS).

Me Augustin Senghor a annoncé que le regroupement des Lions commence à parti du 20 mai prochain et ce, jusqu’au 25 mai. Et à cette date, il y aura la cérémonie de remise de drapeau. Et du 26 au 31 mai, les Lions seront dans un camp d’entraînement en France.

Toujours dans le cadre des préparatifs, le président de la Fsf, Me Augustin Senghor renseigne que les Lions s’affronteront en match amical à Bosnie Herzégovine à Paris (France) et Ouzbékistan le 23 mai prochain à Casablanca (Maroc). Il ya également un match amical contre le Luxembourg, et un autre avec la Croatie au courant du mois de mars prochain.

Le coach des Lions Aliou Cissé veut avoir les Lions entre le 19 et le 20 mars en vue des préparatifs de ces matchs amicaux.

S’agissant du budget pour le mondial 2018 en Russie, il fait savoir que le budget prévu à cet effet, s’élève à 7 milliards 182 millions 900 F cfa.

Le Sénégal est dans le groupe H avec la Pologne, le Japon et la Colombie