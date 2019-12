Momar Ndiongue sur la guéguerre au sein de l’Apr: « Une stratégie politique pour faire tomber des masques »

Le président Macky Sall est victime de la mal structuration et de la mal organisation de l’Alliance pour la République (Apr), le problème du numéro 2, tel qu’il a vécu au sein du Parti démocratique sénégalais mais aussi la coalition Bennoo Bokk Yaakaar. «Ce silence de Macky Sall face à la guéguerre au sein de l’Apr, peut être analysé comme une stratégie politique pour faire tomber des masques», analyse-t-il.

Sur les ondes de Sud Fm, le journaliste et analyste politique Momar Ndiongue estime que la démarche politique du président Macky Sall est justifiée par son refus de désigner un numéro 2 qui créerait plus de problèmes au sein de l’Alliance pour la République (Apr au pouvoir) comme il a lui-même vécu au Pds. «Le Secrétaire général du Pds, Me Abdoulaye Wade a toujours eu des problèmes avec son numéro 2. Et Macky Sall ne veut pas revivre cet épisode. Aussi le président Sall est victime également de la non restructuration de l’Apr et de son organisation», a-t-il analysé.

D’après le journaliste analyste politique, Macky Sall est aussi victime de sa coalition Benno Bokk Yaakaar (Bby). « La coalition avant le parti a créé beaucoup de frustrations au sein de l’Apr », souligne-t-il.

A propos de la «guerre» par presse interposée entre Farba Ngom, Moustapha Cissé Lô et Yakham Mbaye, il estime que «ces accusations et contre accusations risquent d’être un catalyseur de contestation car cette guéguerre au sein de l’Apr et cette manière de faire des tenants du pouvoir ressemblent à un mépris à l’égard du le peuple ».

S’agissant du silence du leader de l’Apr face à cette situation, il renseigne que c’est une stratégie politique. « Macky Sall laisse faire pour débusquer ceux qui ne sont pas prêts à s’engager avec lui pour un troisième mandat et/ou ceux qui ne sont pas prêts à s’engager pour respecter son dauphin », fait-il remarquer.