Momar Diongue, : «Moustapha Diakhaté a une capacité de nuisance sur le plan communicationnel »

Même si l’on ne connait pas une base politique digne de ce nom sur laquelle tout homme politique doit s’appuyer pour se faire respecter dans l’arène politique de Moustapha Diakhaté, il faut admettre qu’il a une capacité de nuisance sur le plan de la communication. C’est l’avis du journaliste analyste politique Momar Diongue.

Sur le plan politique, c’est vrai que Moustapha Diakhaté peut être considéré comme un poids-plume parce qu’on ne lui connait pas une base politique très forte », fait-t-il, d’emblée, remarquer sur les antennes du Sud Fm. Il rappelle qu’ «il ya lieu de reconnaitre que ceux qui ont eu à sceller une rébellion au niveau de leur parti et qui en ont tiré profit ces dernières années, c’est peut être Idrissa Seck en 2004 avec sa séparation avec Wade et le fait que lors de l’élection présidentielle 2007, il a pu se placer quand même deuxième après Wade, en doublant même l’Alliance des Forces de Progrès (AFP) de Moustapha Niasse et le Parti socialiste (PS) de Feu Ousmane Tanor Dieng. C’était une prouesse électorale qu’il avait réussie mais en s’adossant à son fief de Thiès ».

Et Momar Diongue de poursuivre : «Il en a été ainsi de même pour le président Macky Sall quand il s’était séparé du Parti démocratique sénégalais (PDS) en 2008. Il s’est basé d’abord sur son fief de Fatick pour pouvoir faire son trou dans l’échiquier politique ». Il en déduit qu’ « on peut considérer que ce n’est pas le cas de Moustapha Diakhaté. Mais, s’empresse de préciser que «cela ne veut pas dire qu’il n’a pas de capacité de nuisance parce qu’on le connait très porté vers la communication notamment, vers les réseaux sociaux. Et de ce point de vue, il peut faire très mal à la communication du parti présidentiel. Il s’y ajoute que le président Macky Sall attache un grand prix à la communication au niveau de son parti. Et quelqu’un qui prend le contre-pied de la direction de l’Apr et qui communique à tout va cela peut faire quand même désordre au sein de l’Apr »