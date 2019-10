Modou DIAGNE Fada : « Il y a deux hommes importants au Pds :  Karim et WADE »

Allié de Macky SALL qui l’a nommé Directeur général de la SONACOS, Modou DIAGNE Fada connait bien le Parti démocratique sénégalais (PDS) où il a milité jusqu’à son exclusion en 2017.

Et c’est en toute connaissance de cause qu’il soutient que c’est la propriété des WADE. Selon lui, ce sont WADE père et fils qui décident et le reste suit. « Ce n’est pas une surprise de voir Oumar SARR être changé comme représentant du PDS au niveau du Front de résistance nationale. C’est une suite logique de la mise en place du nouveau Secrétariat national. Mais Bara GAYE ou Doudou WADE ne sont pas importants. Il y a deux hommes importants au PDS : c’est Abdoulaye WADE et son fils Karim WADE. Ce sont eux qui prennent les décisions. S’ils sont d’accord pour le retour du PDS au dialogue national, ce sera fait. Sinon, le PDS n’ira pas au dialogue », déclare-t-il dans un entretien avec LeQuotidien.

Interpellé sur le retour de Karim WADE qui devait être la suite logique de la poignée de main entre WADE et Macky, le président du Conseil départemental de Kébémer estime que WADE-fils est loin d’être en exil. « Est-ce que Karim Wade est en exil ? C’est lui qui dit qu’il est en exil. Je ne pense pas que tel est le cas. On ne peut pas être en exil et aller au Rwanda et au Koweït pour s’inscrire sur les listes électorales », assène le DG de la SONACOS. (WALFNet)