Mobilisation contre Auchan : Les commerçants nationalisent le combat

L’implantation des grandes surfaces Auchan au Sénégal n’enchantent pas les commerçants regroupés au sein de l’Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal (Unacois) /Jappo. Elle a lancé, avant-hier à Thiès, une campagne nationale contre la multinationale française. L’étape suivante sera Diourbel.

« Auchan DEGAGE » le nouveau slogan des commerçants qui a même été inscrit sur leur t-shirts lors de la descente devant l’hôtel de ville de Thiès malgré l’interdiction de la marche par le préfet du département la population se refuse de lâcher prise, ils estiment qu’Auchan tue à petit feu le secteur économique sénégalais.

A ce propos, Le vice-président de l’Unacois Moustapha Lo met en garde les politiques et indique qu’il considère comme son ennemi toute personne apportant son soutien à Auchan. Et, exige des politiques qu’un choix se fasse soit Auchan soit les commerçants. Au terme de cette discorde, il a mis l’accent sur la vulnérabilité du pays qui n’a eu jusque-là que des présidents binationaux, craignant également que le président Sall ne tourne le dos aux sénégalais.

Après Thiès, la délégation a pris la direction du Baol (Diourbel) et compte se rendre également à Mbour et à Kaolack. Sur place, c’est le même mot d’ordre qui devrait être reconduit : « Auchan Dégage »

Source:Enquête