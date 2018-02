Misère de la démocratie en Afrique (Par Serigne Ousmane BEYE, UCAD)

L’Afrique noire est mal partie. C’est René DUMOND agroéconomiste français qui avait fait cette prophétie. Il avait constaté cela, compte tenu des choix économiques opérés à l’époque par les « pères fondateurs » des Etats africains post-coloniaux.

Son jugement était strictement sectoriel, puisque ne concernant que l’aspect économique. Il faut donc placer sa position dans son contexte de l’époque, d’autant plus que la plupart des Etats africains venaient d’accéder à l’indépendance. Pour les élites africaines de l’époque, c’était l’apprentissage dans la gestion des politiques publiques. Il ne s’agit pas ici de les disculper. Tout ceci, nonobstant le climat de guerre froide qui était en vigueur à l’époque entre les deux blocs de l’Est et de l’Ouest. Malgré le mouvement des non alignés qui constituait une troisième voie, les dirigeants africains se devaient de choisir un modèle économique sous l’influence de l’un ou l’autre bloc. Il y a quelques années, Axelle KABOU faisait paraître un livre intitulé « Et si l’Afrique refusait le développement ? » Il faut rappeler qu’Axelle KABOU est sociologue de nationalité camerounaise. Cette dernière contrairement à DUMOND a analysé le sous développement du continent sous l’angle sociologique. Certainement, les deux personnalités ci-avant ne sont pas les seules à se poser des questions. A une époque récente, certains cercles européens ont théorisé l’afropéssimisme pour faire croire à l’opinion que le sous-développement de l’Afrique est congénital ; ceci est une théorie raciste. TOUS LES PEUPLES DU MONDE SE VALENT, TOUTE CHOSE ETANT EGALE PAR AILLEURS. L’on se rappelle aussi, récemment le discours controversé du président français Nicolas SARKOZY, à l’Université de Dakar.

Tout ceci pour dire que le développement de l’Afrique est toujours sujet à discussions, pendant que les autres continents ont déjà pris leur envol, ou sont sur la voie de l’émergence. Pourquoi ce continent stagne, pour ne pas dire régresse depuis plus de cinquante ans, malgré toute l’aide bilatérale et/ou multilatérale qu’il a reçue des partenaires au développement. Alors il y a problème ; pourquoi l’Afrique tarde à se développer ? Voilà des questionnements auxquels il faut impérativement trouver des réponses. L’une des réponses le plus souvent avancée est le manque de démocratie, socle de la transparence et de la bonne gouvernance. Cependant, il serait intéressant de faire la genèse de l’Histoire récente post indépendance; donc un petit rappel historique.

1-L’époque des partis uniques.

Après les indépendances, la quasi-totalité des pays africains ont adopté le modèle de parti unique et cela quelque soit leur appartenance vis-à-vis des deux blocs de l’époque. Ces modèles de gouvernance étaient certainement imposés ou encouragés par les puissances coloniales. Malheureusement, avec ce modèle de gouvernance, les dérapages et les tentations n’ont pas manqué. Dans certains pays du continent on a assisté à des coups d’Etat militaires, tandis que dans d’autres comme le Centrafrique et l’Ouganda, de la République on est allé directement à la monarchie (BOKASSA et à la limite AMIN DADA).

Et cela faisait naturellement l’affaire de l’Occident qui ne pouvait concevoir ou accepter l’accession au pouvoir de personnalités comme NKRUMAH, LUMUMBA, MANDELA, SEKOU TOURE, SANKARA et MAMADOU DIA entre autres.

Seulement, cette situation ne pouvant perdurer au risque de déstabiliser toute l’Afrique avec des soulèvements populaires et des insurrections, face à des dictatures, il fallait trouver un autre modèle de gouvernance politique, compte tenu d’ailleurs, de l’émergence des élites africaines et de la naissance d’opinions publiques, sans compter l’avènement des organisations de la société civile.

C’est alors dans cette période qu’intervint le Président François MITTERAND, lors du sommet de LA BAULE en France, pour encourager la démocratisation de l’espace politique en Afrique.

2-Le sommet de LA BAULE et les conférences nationales.

Avec l’avènement de François MITTERAND au pouvoir en France, les données vont changer. Même s’il est vrai que MITTERAND pouvait être qualifié d’homme de gauche, de progressiste, il était cependant paternaliste vis-à-vis des dirigeants africains. Néanmoins, il a osé secouer « le baobab Afrique » en demandant à ses pairs africains d’œuvrer pour plus de démocratie

dans les anciennes colonies françaises .C’est sur cette voie qu’il encouragea nombre de pays du continent à organiser des conférences nationales pour réfléchir sur de nouvelles constitutions consensuelles et sur la mise en place de nouvelles institutions. Ces rencontres pouvaient être qualifiées de constituantes .C’est le cas du BENIN, du NIGER, du CONGO BRAZZAVILLE .La finalité des ces conférences nationales était d’organiser des élections libres et transparentes. L’espoir était à priori permis. Effectivement, les conclusions de ces conférences nationales ont apaisé le climat social et normalisé la vie politique dans ces pays en question. Des élections se sont passées de façon démocratique et transparente et les peuples de ces pays ont choisi en toute souveraineté leurs dirigeants respectifs .Dans d’autres pays comme le SENEGAL, il fallait laisser le statut quo, en espérant que le projet démocratique allait suivre son cours normal, malgré quelques balbutiements notés ça et là. Les conférences nationales ont permis la socialisation des constitutions dans les pays où ces dites conférences ont été organisées. Les populations, à travers les forces vives, parties prenantes à ces rencontres se sont appropriées les nouvelles constitutions qui n’ont pas étaient élaborées par quelques individus, entre quatre murs, dans un bureau climatisé.

François Mitterrand n’est plus de ce monde. Alors que reste-t-il des conclusions de ces conférences nationales ? Le BENIN poursuit son bonhomme de chemin en consolidant son projet démocratique. Au CONGO BRAZZAVILLE, la guerre civile a permis à des nostalgiques du pouvoir de revenir aux affaires par la fenêtre, avec la logique des armes. Au NIGER, la constitution et les institutions issues de la conférence nationale ont été foulées au pied et il a fallu, a un moment donné, l’intervention de l’armée pour défendre la démocratie et rétablir l’ordre : quel paradoxe ?

3-Des îlots de démocratie dans un océan de dictature.

Certes, la démocratie est malmenée en Afrique, mais il faut constater que dans certains pays –même s’il ne sont pas nombreux– l’espoir est permis, car le projet démocratique suit son cours normal; naturellement avec des fortunes diverses. C ‘est le cas au GHANA, au BOTSWANA, au BENIN, au KENYA, en AFRIQUE DU SUD, au CAP-VERT. Ce n’est pas un hasard, si dans ces pays, on observe une paix sociale relative et une croissance économique plus ou moins stable. Dans une moindre mesure on peut citer aussi des pays comme le MALI, le BURKINA FASO ou le SENEGAL. Dans ces derniers pays cités il y avait incontestablement, dans un passé récent, un recul des acquis démocratique. Le cas du SENEGAL est révélateur, où l’on a constaté dans la période allant de 2000 à 2012, une opacité dans la gestion des finances publiques, des tripatouillages de la constitution, des atteintes à la liberté de la presse et aux droits humains etc. Heureusement, le pays a pu revenir aux normes démocratiques acceptées. Autrement le pays risquait de sombrer dans le gouffre de la dictature ou d’emprunter des voies périlleuses, semées d’embûches de tous les dangers.

Au demeurant, il faut saluer la tenue des assises nationales et les conclusions qui en sont issues et qui constituent une voie de sortie de crise. Cela démontre une fois de plus l’exception sénégalaise et le génie du peuple sénégalais.

Le manque de démocratie conduit à la caporalisation de la volonté populaire et à l’opacité dans la mise en œuvre des politiques publiques et cela mène inéluctablement à la révolte et à la désagrégation de la société.

Dans ce monde où tout est globalisé, seule une gouvernance transparente et participative peut être facteur de croissance et partant, de développement. Faut-il le rappeler, l’Afrique dans sa globalité ne représente pas plus de 3% dans les transactions économiques internationales, et pas plus de 2% sur les places financières du monde.

4-Vers la « monarchisation » et la « militarisation » du pouvoir en Afrique.

Pendant que des dirigeants africains parlent de la mise en place d’un gouvernement de l’Union ou d’un Etat fédéral en Afrique, on a assisté à des dévolutions monarchiques du pouvoir dans un certain nombre de pays africains. C’est le cas du TOGO, de la RD CONGO. Mais aussi du GABON avec l’accession d’ALI BONGO au pouvoir. Des chefs d’Etat étant en exercice, ont été soupçonnés de vouloir léguer le pouvoir à leurs fils respectifs. Ils sont souvent cités à tort ou à raison d’œuvrer dans ce sens. C’était le cas du sénégalais WADE. D’autres chefs d’Etat voulaient aller dans le même sens, lorsqu’ils étaient au pouvoir : c’est le cas de Kadhafi (LYBIE) ou de Moubarak (EGYPTE).Ces dirigeants en question se prennent pour des prophètes ou tout au moins pour des messies. Ils se croyaient irremplaçables, ou alors, ils pensaient tout simplement qu’après eux ce serait le déluge .Ils le faisaient croire à leurs peuples, mais ils savaient bien qu’ils ne l’étaient absolument pas. Les tenants de cette position monarchique savent que s’ils sont remplacés un jour de façon démocratique, ils vont rendre compte de leur gestion. C’est la raison pour laquelle ils s’accrochent au pouvoir. Ils n’ont confiance en personne d’autre, en dehors de leurs propres progénitures. Compte tenu de tout ceci, l’on peut affirmer que l’Afrique est malade de la plupart de ses dirigeants. C’est la misère de la démocratie. Au demeurant, il n’y a pas que les monarchistes qui font tort à la démocratie .Il y a une autre race d’adepte du pouvoir nichés dans les armées. Dans certains pays, des militaires accèdent au pouvoir par la force des armes. C’est un véritable raccourci pour assouvir des ambitions personnelles sur le dos du peuple. Comme les blanchisseurs d’argent sale, ces militaires une fois au pouvoir vont se « blanchir » en organisant des élections biaisées dès le départ, pour se donner un minimum de légitimité et pour avoir la conscience tranquille. C’est le cas de la Guinée, du temps du capitaine DADIS CAMARA, qui l’avait envisagé sans succès. Ce dernier avait commémoré la date historique du 28 septembre par un bain de sang consécutif au carnage qui s’est déroulé dans un stade fermé.

4-Pour quel projet démocratique en perspective ?

L’Afrique a déjà expérimenté, après les indépendances, la démocratie populaire, basée sur le centralisme démocratique hérité des pays communistes de l’ancien bloc de l’Est. Ce système a disparu avec la chute du mur de Berlin.

Aujourd’hui, beaucoup de pays s’essaient à la démocratie multi partisane: la démocratie du peuple, par le peuple et pour le peuple. Cela n’a pas non plus marché dans bien des pays.

C’est bien d’avoir un contenant, mais faut-il y mettre un contenu substantiel. Autrement dit, il peut y avoir un cadre institutionnel démocratique, mais avec des hommes et des femmes imbus de culture démocratique, de véritables démocrates pour en incarner un véritable leadership, allant dans le sens de la prise en compte de la volonté populaire. On ne peut pas réinventer la roue de l’Histoire. Il n’y a pas de raison que le système démocratique fonctionne ailleurs et qu’il ne puisse pas l’être en Afrique.

Alors, c’est aux africains eux même de prendre leur destin en main. Les partis politiques, la société civile et les leaders d’opinion sont tous interpellés pour mettre les mécanismes démocratiques sur la bonne voie et de façon irréversible, en ayant un esprit de veille et d’alerte. Ces groupements doivent constituer un véritable contre pouvoir. La démocratie doit être participative et inclusive, en impliquant les populations, en les éveillant, en les conscientisant. La socialisation de la constitution et même des lois et des règlements suppose de les mettre à la portée des populations, en les traduisant dans les différentes langues nationales. C’est en ce moment et en ce moment seulement, que le peuple se dressera de lui-même pour défendre ses acquis démocratiques. Il participera volontairement à l’organisation de la résistance en cas de confiscation du pouvoir. Il faut mettre en avant la concertation, le dialogue pour trouver des accords consensuels, des compromis allant dans le sens de l’intérêt général et non des compromissions sur le dos du peuple. C’est cela qui peut sortir ce continent de la misère démocratique.

Serigne Ousmane BEYE, beyeouse@ucad.sn