Mise en œuvre de la réglementation harmonisée des semences en Afrique de l’Ouest : Quelle est la voie à suivre ?

Les principaux acteurs de l’industrie semencière en Afrique de l’Ouest se réuniront dans la capitale sénégalaise, Dakar, les 11 et 12 juin 2019, pour évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la réglementation régionale harmonisée des semences.

Le Règlement régional harmonisé sur les semences a été adopté en 2008 par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et en 2009 par l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA).

L’objectif premier du Règlement est de créer un environnement favorable à la croissance de l’industrie semencière. Tous les pays membres de la CEDEAO, y compris le Tchad et la Mauritanie, ont adopté la loi.

La rencontre sera organisée conjointement par le Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement Agricoles (CORAF) et la Fondation africaine pour les technologies agricoles (AATF) grâce au financement de la Banque Africaine de Développement (BAD) via son initiative TAAT (Technologies pour la transformation de l’agriculture en Afrique).

L’évaluation de l’état d’avancement de la mise en œuvre, l’identification des goulets d’étranglement ainsi que l’élaboration d’une feuille de route pour accélérer la mise en œuvre du Règlement semencier seront les principaux thèmes de la réunion.

Plus précisément, les discussions porteront sur cinq grands domaines : a) la certification pour la diffusion des variétés, b) le contrôle de la qualité et la certification des semences, c) la certification phytosanitaire des semences, d) les arrangements institutionnels pour la mise en œuvre de la politique semencière et e) la participation du secteur privé à la mise en œuvre de cette politique.

Près de 50 participants à l’atelier sont issus des systèmes semenciers nationaux des 17 pays participants, des communautés économiques régionales, des organisations paysannes, des institutions de recherche et des partenaires financiers.

Des représentants du Marché commun de l’Afrique orientale et australe et de la Communauté de développement de l’Afrique australe ont également été invités à partager leurs expériences.

À propos du mandat du CORAF

En tant que partenaire technique clé de la CEDEAO et des autres commissions économiques régionales, la CEDEAO a désigné le CORAF en 2013 pour faciliter et coordonner la mise en œuvre de la réglementation régionale harmonisée pour les semences et les plants dans les États membres.

Dans un accord du 27 mars 2013, la CEDEAO a confé au CORAF la coordination de la mise en œuvre des Comités nationaux des semences. L’accord a également confé la gestion du secrétariat exécutif du Comité régional des semences et plants de l’Afrique de l’Ouest pendant une période transitoire de cinq ans.

Par la suite, le 4 juin 2018, un autre accord de coopération entre la CEDEAO, l’UEMOA et le Comité permanent de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS) a confié au CORAF la responsabilité de gérer l’application des réglementations régionales harmonisées dans le domaine des semences et plants. L’accord a également chargé le CORAF de coordonner le secrétariat exécutif conjoint du CRSPAO/COASem au nom des trois organisations régionales.

A propos de l’AATF

Fondée en 2003 pour aborder les perspectives de sécurité alimentaire de l’Afrique à travers la technologie agricole, l’AATF considère le secteur agro-culturel comme le pilier fondamental de la consolidation de la croissance économique africaine et de sa nouvelle position de puissance économique mondiale et de premier marché mondial en croissance.

L’AATF a été créée pour répondre au besoin d’un mécanisme efficace qui faciliterait et soutiendrait la négociation pour l’accès aux technologies et la fourniture de partenariats appropriés pour gérer le développement et le déploiement de technologies innovantes pour les petits exploitants agricoles en Afrique subsaharienne. (financialafrik)