Michaëlle Jean à Donald Trump: « Sans les Africains, les USA ne seraient pas »

Après plusieurs dirigeants africains, c’est au tour de la Secrétaire général de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) Michaëlle Jean qui a réagi sur Twitter pour qualifier d’indigne les propos tenus par le 1er représentant des Etats Unis.

: #Trump Que le 1er représentant des État-Unis s’exprime en ces termes est indigne, troublant et offensant. Qu’il se souvienne que son pays s’est construit par la sueur et le sang, la force aussi d’hommes et de femmes arrachés à l’Afrique, sans qui les USA ne seraient pas#.