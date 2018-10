Meurtre de Mariama Sagna à  Keur Massar : Ousmane Sonko exige des autorités d’élucider les circonstances et les mobiles du crime

Mariama Sagna, une militante de Pastef d’Ousmane Sonko est sauvagement abattue hier, samedi, après le meeting des Patriotes à Keur Massar. Ousmane Sonko, leader de cette formation politique a réagi sur sa page Facebook. C’est pour exprimer son indignation et après avoir présenté ses condoléances et celles de Pastef à la famille éplorée, Ousmane Sonko demande aux autorités en charge de l’enquête d’élucider les circonstances et le mobile de ce crime odieux et inqualifiable.

« Je suis profondément choqué et meurtri par le décès de la sœur patriote Mariama Sagna, lâchement assassinée juste après notre grand meeting de keur massar hier Samedi 6 octobre.

À son époux, ses enfants et à l’ensemble de la famille éplorée, je présente en mon nom, celui du COPIL et de l’ensemble des militants et sympathisants de PASTEF, mes plus vives, sincères et profondes condoléances.

Aux autorités en charge de l’enquête, nous demandons d’élucider les circonstances et le mobile de ce crime odieux et inqualifiable.

À tous les patriotes nous appelons à plus de vigilance et de précautions.

Allahoumaghfirlaha warhamha », a écrit le leader de Pasteef/Les Patriotes.