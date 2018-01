Message du Chef de l’Etat à la Nation : Kisal Senegaal y voit un « discours équilibré »…

Ferloo.com – Kisal senegaal apprécie à sa juste valeur l’adresse de vœux du Président de la république à la nation sénégalaise. C’est un discours équilibré entre les nécessités cardinales d’un dialogue avec les forces vives de la nation pour que demeure en permanence la cohésion sociale et la paix dans l’espace public et citoyen d’une part ; et d’autre part sur le bilan qu’il tire de sa gouvernance pour l’année 2017 et les perspectives de développement pour les années à venir en lien avec les réalités économiques et sociales constatables d’une région sénégalaise à une autre. Kisal senegaal juge ce dialogue politique inéluctable et y apporte son soutien et sa volonté d’y participer de manière durable

Kisal Senegaal se réjouit de l’appel à la cessation du conflit en Casamance et de l’avènement de la paix des braves avec le MFDC . Cette paix des braves est un postulat de base pour le vivre ensemble à l’échelle de notre nation pour que dans sa diversité et le parachèvement de la mise en œuvre de l’acte trois de la décentralisation, des pôles territoriaux et l’équité territoriale du développement participent à l’autonomie des territoires et constituent pour nos concitoyens des voies d’espérance et de maitrise de leurs destins. En ce sens, pour baliser les voies de la paix, kisal souhaite que le Président de la république exerce son pouvoir d’amnistie et facilite les mesures d’ annulation des mandats d’arrêts pris à l’encontre de certains dirigeants du MFDC.

Kisal senegaal encourage le développement de la solidarité nationale en vue d’atténuer les marginalités , tout en exhortant le Président de la république et le gouvernement à développer et accroître les moyens d’autonomies en faveur des plus démunies pour diminuer voir supprimer durablement les logiques de dépendances et de précarité qui ont tendance à perdurer dans le tems et dans l’espace.

KISAL SENEGAAL note la reconnaissance durable du chef de L’Etat à l’égard de la diaspora sénégalais , eu égard à sa contribution à l’essor de notre pays et de par sa contribution économique à la stabilité sociale et à la quiétude des populations dans plusieurs territoires et terroirs. LAdiaspora sénégalaise étant à l’échelle de notre nation , la seule force vive qui ne trouve aucune contrepartie ( en rémunération à la fin de chaque mois) à la hauteur de sa participation citoyenne, sauf la satisfaction de voir disparaître dans les localités d’origine des sénégalais de l’extérieur , les causes profondes de leurs migrations.

Kisal senegaal souhaite que le Président de la République dépasse dans son adresse et dans sa politique gouvernementale , ces sentiments de reconnaissances importants, pour conférer à la diaspora une véritable politique publique et institutionnelle à la hauteur des enjeux qu’elle recouvre dans le projet d’émergence du Sénégal. Car , à notre avis ,ne pas créer un ministère spécifique à la diaspora pour promouvoir une politique publique et institutionnelle dédiée dans toute sa dimension interministérielle, et un cadre d’organisation territoriale en charge de contribuer à l’avènement des pôles territoriaux et à leurs développements , est un véritable gâchis qui traduit des incapacités de mobilisation des ressources humaines et des capacités financières que la diaspora sénégalaise est en mesure de faire valoir. Lier la diaspora à l’agenda du ministère des affaires étrangères et à celui du ministre est pour Kisal senegaal , une erreur stratégique.

Enfin Kisal senegaal regrette comme à l’accoutumée, la pauvreté de la communication du chef de l’Etat et du gouvernement en matière des langues nationales en ces occasions. A chaque fois que le chef de L’Etat s’adresse à la nation, des pans entiers de notre peuple sont en attente de se reconnaître dans le discours du Président de la république dans leur langue. Le président de la république en a la possibilité, les moyens et les outils linguistiques ( il parle couramment au moins trois langues nationales) e il dispose des prérogatives politiques et institutionnelles d’organiser une telle intercommunication linguistique et culturelle en faveur de ses concitoyens qui ne demandent que çà pour voir reconnus leurs espaces de citoyenneté qui participent au vivre ensemble et à la cohésion sociale.

Kisal senegaal soutient et soutiendra sans réserve l’action du Président de la République et sera en permanence à ses côtés pour la vulgarisation et la réalisation d’initiatives porteuses de développement et progrès humain Notre parti engagée dans la majorité présidentielle met à la disposition du Président de la république ses réseaux porteurs d’initiatives en faveur du progrès humain autant dans la diaspora qu’à l’intérieur du pays ,et ses différentes possibilités en matière d’organisation du développement local et territorial porteuses d’autonomies et de participations à l’émergence .

MAMADOU DEME, PRESIDENT DE KISAL SENEGAAL