Mercato – Barcelone : Rakitic valide l’arrivée de Philippe Coutinho !

Alors que Philippe Coutinho a officiellement rejoint le FC Barcelone, ce transfert n’est pas pour déplaire à un certain… Ivan Rakitic.

Comme l’indiquait Le 10 Sport en exclusivité jeudi dernier, Philippe Coutinho se rapprochait inexorablement du FC Barcelone pour un montant de 160M€, bonus compris. Cette information s’est donc confirmée avec la signature officielle du milieu offensif de 25 ans en Catalogne samedi soir, et ce dernier retrouve donc la Liga après avoir porté les couleurs du voisin de l’Espanyol en 2012. Un renfort largement salué par Ivan Rakitic en conférence de presse.

« Il fait partie de notre famille »

« Tous les bons joueurs sont les bienvenus, et je félicite le président et tous ceux qui ont rendu cela possible. Nous l’accueillons comme un membre de plus dans l’équipe, il fait partie de notre famille. Nous le connaissons tous, nous allons l’apprécier énormément. Mon avis sur son prix importe peu… c’est le marché qui décide. On savait déjà qu’il ne pourrait pas disputer la Ligue des Champions, mais il va nous aider en Liga et en Coupe du Roi. Même si on lui donnera du temps et on le mettra dans de bonnes conditions », assure Ivan Rakitic.

Par le10sport