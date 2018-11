Menace d’emprisonnement de Karim WADE : L’UJTL défie Macky SALL

Karim Wade, candidat déclaré du Parti démocratique sénégalais (Pds) peut compter sur l’Union des jeunesses travaillistes et libérales (Ujtl) pour fouler le sol sénégalais.

Dans un communiqué rendu public, ces jeunes libéraux défient le président de la République, Macky Sall sur sa décision d’envoyer Wade-fils, en prison, dès son retour au bercail. Selon eux, le chef de l’Etat marchera sur leurs cadavres avant d’arrêter leur candidat. «Il marchera sur nos cadavres et nagera dans une marée de sang pour se faire réélire en voulant écarter ses principaux adversaires. Pour le respect des principes démocratiques aucun sacrifice ne sera de trop pour nous, jeunes sénégalais, car c’est notre avenir et notre devenir qui sont en jeu. L’Union des jeunesses travaillistes et libérales tient à avertir Macky Sall des conséquences terribles qui pourraient découler de sa funeste tentative de vouloir emprisonner le candidat de la jeunesse à son retour d’exil pour mieux confisquer le pouvoir», mettent en garde ces jeunes libéraux.