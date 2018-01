Meeting à Nguidjilogne : Sada Ndiaye officialise sa transhumance, avec la symbolique du chiffre 3

Ferloo.com et Dakaractu.com -Sada Ndiaye a officialisé sa transhumance en organisant son meeting de ralliement dans sa commune natale, Nguidjilogne, au cours du week-end. Cependant, ce qui a le plus marqué les esprits, c’est la symbolique du chiffre pour Farba Ngom, dans l’organisation de cet évènement politique : 3 millions de francs, 3000 T-shirts aux hommes et 3 000 T-shirts aux femmes. Superstition quand tu nous tiens !



Il n’y a plus de doute sur la transhumance de Sada Ndiaye à l’Alliance pour la République (Apr) comme «L’As» l’avait écrit en exclusivité. Eh bien, le désormais ex-chargé des questions électorales du Parti démocratique sénégalais (Pds), Sada Ndiaye a officialisé sa transhumance au parti présidentiel, ce week-end dans sa localité de Nguidjilogne à l’occasion d’un meeting.

Le Président Macky Sall avait délégué le député Farba Ngom et le ministre d’Etat Mbaye Ndiaye pour le représenter à la manifestation. Mais, ce qui a attiré l’attention de nos radars, c’est le chiffre trois. Le député Farba Ngom et sa délégation ont remis 3 millions à Sada Ndiaye, 3 000 t-shirts pour les hommes et 3 000 autres t-shirts pour les femmes.