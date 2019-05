Médina Yoro Foulah : Les étudiants listent les maux qui freinent le développement de la localité mal vivre de la localité

Ferloo.com- Le département de Médina Yoro Foulah manque de tout : pas d’infrastructures sanitaires, routières, pas d’électricité, pas d’eau potable suffisante, pas d’assainissement… C’est l’Amicale départementale des élèves et étudiants de localité (ADEE-MYF) qui a fait la révélation par la voix du président de la dite structure Mamadou Saliou Baldé. C’est en marge de la journée scientifique de l’Amicale dédiée à la protection de l’Environnement dont le thème est : “quelle stratégie communautaire pour une gestion durable des ressources forestières du département de Médina Yoro Foulah”.

Les élèves et les étudiants du département Médina Yoro Foulah n’en peuvent plus de voir leur localité classée aux oubliettes par les autorités étatiques. “Avec une population estimée à 138193 âmes, Medina Yoro Foulah ne dispose qu’un seul centre de santé avec un plateau technique quasi inexistant ; tandis que les postes et les cases de santé sont rares voire inexistants. Ceux qui existent souffrent d’un manque d’équipement logistique et de personnel qualifié. Ce qui fait que les évacuations des urgences sont faites vers la Gambie. Elles deviennent impossibles pendant la saison des pluies”, dénonce d’emblée le président de l’ADEE-MYF.

Mamadou Saliou Baldé poursuit de lister les maux dont souffre Médina Yoro Foulah. Selon lui, l’électricité est un problème quotidien des populations. Et pour cause, renseigne-t-il, “sur onze (11) communes que compte le département, seule la commune Médina Yoro Foulah a de l’électricité fournie par groupe électrogène”. Il ajoute pour faire remarquer que “ce retard dans la fourniture d’électricité freine le développement de la localité”.

C’est pourquoi, l’Amicale départementale de l’ADEE-MYF exige que le projet de soutien au secteur de l’électricité (PSSE) piloté par la SENELEC soit une réalité. Car ce projet, se convainc-t-elle, pourrait booster considérablement le développement de la localité à travers des installations de petites unités de transformations. Et par ricochet, réduire sensiblement le taux de chômage des jeunes et empêcher la coupe et le trafic du bois, l’exode rural, l’émigration clandestine…

Mais hélas ! Semblent constater les élèves et les étudiants de Medina Yoro Foulah “depuis 4 ans, il y a une sorte de nébuleuses dans la gestion de ce projet de PSSE, notamment, autour de la réalisation du dorsale Kolada-Ndorna-Pata- MYF.

Les jeunes élèves et étudiants de Médina Yoro Foulah ont également soulevé les difficultés que rencontre le Fouladou dans l’accès à l’eau potable et à l’assainissement. “L’approvisionnement en eau potable demeure un calvaire quotidien des ménages car leurs principales sources d’approvisionnement proviennent surtout des puits et des marres. Les rares forages qui existent dans le département comme celui de Pata, ne sont pas fonctionnels”, d’où leur cri de cœur lancé au président de la République et à son ministre de l’Hydraulique et d’Assainissement à résoudre ces problèmes.

Egalement, font-ils remarquer que les infrastructures routières sont quasi inexistantes. “Médina Yoro Foulah est le seul département qui ne dispose pas d’un seul mètre de goudron et les pistes secondaires sont impraticables entrainant l’enclavement de la localité.

Ils lancent d’ailleurs un appel aux responsables du PUMA et du PUDC de prendre en compte dans leurs plans d’action notamment dans le cadre de la phase 2 du PUDC…