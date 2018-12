Médina : 19 167 personnes parrainent le candidat de Benno Bokk Yaakaar

Déclaration liminaire- Nous vous remercions d’avoir répondu à notre invitation pour ce point de presse à la suite de la remise, le 06 décembre 2018, des fiches de parrainage pour le Président Macky SALL, candidat de Benno Bokk Yaakaar et de la Grande Coalition de la majorité présidentielle.

Il est heureux de constater qu’à la Médina, Benno Bokk Yaakaar, riche de sa diversité organisationnelle, s’est résolument engagée dans une dynamique de victoire pour donner à son Candidat, le Président Macky SALL, une assise électorale confortable et une majorité suffisante pour lui permettre de remporter dès le premier tour, la présidentielle du 24 février 2019.

L’illustration la plus parfaite réside dans l’acte unitaire posé par la Délégation du comité stratégique de BENNO BOKK YAAKAAR de la Médina qui a remis, le Jeudi 06 décembre 2018, dix-neuf mille cent soixante-sept (19167) parrainages pour un objectif qui était initialement fixé à 14 000 parrains. Dans le même mouvement en plus de ces 19 167, les responsables de la Médina ont contribué à la campagne de collecte nationale, à hauteur de 4.741 pour Dakar et de 10.148 pour le reste du Sénégal.

C’est le lieu de remercier très chaleureusement tous les responsables, notamment les mouvements qui soutiennent Benno et le Président Macky SALL, actifs hors de la Médina et tous les responsables, dans cet élan de solidarité mais également, toutes les médinoises et tous les médinois, qui ont ainsi exprimé leur choix déterminé pour le meilleur candidat, le Président Macky SALL.

Cette belle moisson témoigne d’un engagement militant exemplaire de tous les collecteurs, porté par un leadership de groupe incarné par les responsables de la Coalition Benno Bokk Yaakaar de la Médina dont la présence aux côtés des populations est aujourd’hui perçue comme positive et utile par celles-ci, notamment dans le cadre de l’action sociale et de l’autonomisation citoyenne. Cette démarche concertée, qui a permis de cimenter l’unité dans notre espace électoral est incontestablement, annonciatrice de la victoire du Président Macky SALL, le 24 février 2019 comme ce fut le cas en 2012 et en d’autres échéances.

Je voudrais saluer la forte mobilisation et l’engagement de toutes les forces militantes : Alliance pour la République (APR), et partis alliés de Benno, ceux de la Grande coalition de la majorité présidentielle, les mouvements Goungué Macky SALL du Ministre Maïmouna Ndoye SECK, la CATB du Directeur Général Cheikh Ahmet Tidiane BA, COMEVA, du Ministre d’Etat Awa Marie Coll Seck, le Grand Mouvement Médinois du Ministre Pape Abdoulaye SECK.

Ces résultats sont la parfaite illustration d’une convergence de vues entre les différents responsables de la Coalition à la base. Au nom de toutes les militantes, militants et sympathisants, nous ne pouvons qu’exprimer notre fierté et notre reconnaissance à toutes les composantes sociales de la Médina qui ont déjà engagé la marche victorieuse en direction du 24 février 2019.

Par ailleurs, la Coalition Benno Bokk Yaakaar de la Médina se réjouit fortement de la belle mobilisation de notre commune et du succès retentissant du congrès d’investiture du Président Macky SALL, le 1er décembre 2018 au Dakar ARENA.

La parfaite mobilisation militante, la qualité de l’organisation et la déclinaison du programme du Président Macky SALL, nous réconfortent dans notre choix. C’est-à-dire notre engagement sans faille aux côtés d’un Homme qui a su administrer la preuve, depuis le 25 mars 2012, que le Sénégal est dans une dynamique économique, porteuse d’espoir parce que rythmée par le progrès social à tous les niveaux.

La mise en œuvre du Plan Sénégal Emergent a ouvert de réelles perspectives de développement socio-économique au regard des performances accomplies par le Sénégal sous Macky SALL : croissance économique consolidée, équité territoriale, justice sociale, renouveau infrastructurel, renaissance agricole, entre autres. Personne ne peut contester ce bilan riche et multiforme.

Aujourd’hui, au moment où le Président Macky SALL aborde la phase 2 du PSE, son offre politique révèle, encore une fois, son ambition pour le Sénégal, les Sénégalaises et les Sénégalais. Car, le Président Macky SALL a fait le choix mixer les préoccupations des générations actuelles et futures. La Médina doit jouer son rôle et tenir toute sa place dans cet avenir collectif en construction.

En effet, les cinq (05) nouvelles initiatives relatives à la jeunesse, aux femmes, à la promotion de l’économie sociale et solidaire, à l’économie numérique inclusive, au PSE vert et à l’industrialisation, traduisent une ambition : parachever le développement du Sénégal à travers une transformation de sa structure économique, la croissance inclusive et la consolidation de la gouvernance, de la paix et de la démocratie

Les trois (03) nouveaux programmes sectoriels annoncés par le Président Macky SALL pour son second mandat : Zéro bidonville, Zéro déchet et Villes créatives, sont illustratifs de sa vision d’un Sénégal Emergent. Aucun marchand d’illusion ne doit nous déjouer de notre trajectoire politique. Notre conviction est faite : Le Président Macky SALL est notre Candidat. Nous allons lui assurer une brillante réélection au soir du 24 février 2019. Nous en avons les capacités. Car, nous l’avons démontré en pointant à plus de 19.000 parrains.