Me Sidiki Kaba sur le contrat gazier: “Les intérêts des Sénégalais sont bien pris en compte”

Me Sidiki Kaba sur le contrat gazier: “Les intérêts des Sénégalais sont bien...

Ferloo.com- Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Me Sidiki Kaba est interpellé sur le contrat gazier entre le Sénégal et la Mauritanie. Sur les ondes de la Rfm, il a rassuré les Sénégalais que leurs intérêts sont pris en comptes.

“Nous avons choisi d’exploiter ensemble le gaz et le partage se fait à part égale (50/50). Ce qui va permettre aux pays de construire des écoles de formation dans le secteur du pétrole et du gaz”.

“C’est dire, estime-t-il, le Sénégal a fait le choix de l’avenir dans ce contrat gazier. Les Sénégalais peuvent, donc, être rassurés que leurs intérêts sont bien pris en comptes dans cet accord gazier avec la Mauritanie”. Et d’expliquer comme pour avertir : “Si vous regardez autour de vous, les crises qui secouent beaucoup de pays, il y a la senteur du pétrole ou du gaz, voire de l’eau”. D’ailleurs, ajoute-t-il, “je serai à l’Assemblée nationale dans quelques jours pour défendre ledit dossier en vue de sa ratification”.

A propos de l’affaire Yavuz Selim, Me Sidiki Kaba fait savoir que le Sénégal traite avec un Etat et non avec un groupe. “C’est qui a été fait conformément au droit international pour ce cas de Yevuz Selim», martèle-t-il.

Par ailleurs, Me Sidi Kaba récuse les conclusions du dernier rapport d’Amnesty International. “Un paradis des droits de l’Homme n’existe nulle part au monde. Par conséquent, le Sénégal ne se reconnait pas dans le rapport d’Amnesty International car le Sénégal bouge dans le bon sens en matière de respect des droits humains” soutient-il, avant de tacler : “Une Ong doit être un contre pouvoir et non contre le pouvoir. Si c’est le cas, elle perd sa neutralité”.