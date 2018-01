Me Sidiki Kaba : « On ne peut pas mettre l’Afrique en dehors de la gouvernance mondiale »

Me Sidiki Kaba : « On ne peut pas mettre l’Afrique en dehors de...

Ferloo.com- En marge de la cérémonie de présentation du bilan du Sénégal à la tête du Conseil de sécurité de l’Onu, le ministre des Affaires étrangères, Me Sidiki Kaba s’est prononcé, hier, sur la réforme de cet organe onusien. Il a estimé qu’ « n ne peut pas mettre l’Afrique en dehors de la gouvernance mondiale »

« Je pense que la réforme du Conseil de sécurité est très importante. C’est pour réparer une injustice historique parce que l’Afrique n’a pas de siège permanent au Conseil de sécurité. Le Sénégal y est entré comme membre non permanent.

Et la plupart des questions qui y sont traitées particulièrement les crises, les conflits et les questions de développement concerne l’Afrique. On ne peut pas donc mettre l’Afrique en dehors de cela. Le gouvernance mondiale exige aujourd’hui que la réforme ait lieu pour que l’Afrique ait sa place au sein du Conseil de sécurité »