Me Seydou Diagne de la défense : “Nous avons obtenu gain de cause depuis longtemps dans ce dossier”

Ferloo.com- “Dans votre système d’accusation ce n’est pas à la défense de Khalifa Sall mais c’est l’accusation qui doit prouver les faits allégués. Je suis resté des heures à écouter le réquisitoire du maître des poursuites mais rien n’a été prouvé en ce qui concerne Khalifa Sall. Il n’a pas dit le droit. Ce qui est impressionnant pour lui, il a ajouté à la législation des dispositions pour donner des peines Impressionnant. C’est à lui de donner les preuves de la culpabilité”.

“Pour nous, nous avons obtenu gain de cause depuis longtemps dans ce dossier. Mon client n’était pas assisté à l’enquête préliminaire. Les suspects c’est dans les séries américaines. Et ici on n’a pas de suspect. Et, l’article 53 du Code pénal l’a clairement défini. Nous avons des mis en causes. Et ils étaient déjà mis en cause avant l’enquête de la police judiciaire. Et une personne mise en cause doit être assistée par un avocat.

Nous allons définir les préventions parce que c’est le fond du dossier. Pour Khalifa Sall, il a été inculpé pour complicité de faux en écritures de commerce. Le juge pour revenir à la première infraction, les charges résultent de l’entente de Fatou Traoré qui a été trésorière du Gie et Yaya Bodian qui a repris les cachets de la dame. Pour lui il y a trois aveux de ces deux personnes. Si on s’en limiter là, M. Sall ne serait pas là pour répondre à un délit de complicité.

Avant Me Diagne, Me Ndeye, Fatou Touré a conclu sa plaidoirie : “En définitif, je vous demande M. le juge de renvoyer Khalifa Sall des fins de la poursuite. Je ne dirais pas de le relaxer parce que les éléments d’inculpation ne sont pas fondés et ils n’existent pas. Ce faisant vous rendrez la justice”.