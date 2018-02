Me Ousseynou Mbow : ” M. Touré ne disposait pas de compte gérant la caisse d’avance”

Ferloo.com-En ce 16ème jour du procès de la caisse d’avance de la mairie de Dakar, les avocats sont d’attaque pour convaincre le juge qui a déjà sur sa table le réquisitoire du procureur de la République. Donnant le là à une vingtaine de plaidoiries, Me Ousseynou Mbow, avocat de Ibrahima Touré a, d’emblée rappelé la jurisprudence Nicol sur la séparation des pouvoirs entre le comptable public et l’ordonnateur sur l’ordonnancement des dépenses avant s’en convaincre que ” le grief retenu contre Ibrahima Touré ne saurait prospérer…” Lire sa plaidoirie

“Les comptables, dans le cadre de leur fonction n’ont pas réclamé de pièces justificatives. Sur la base de ces 4 griefs que le juge d’instruction a relevés pour inculper les deux percepteurs. Nous allons les démontrer tout au long de notre plaidoirie et nous allons commencer par la question qui se pose qui est l’étendu de la responsabilité du comptable. Le comptable publique peut être déclaré responsable des décaissements formulés sur la base de fausses factures. C’est là ou se pose le problème. Le débat qui nous préoccupe aujourd’hui s’est posé en 1907 en France avec la jurisprudence Nicol. Mais le problème a été réglé depuis le début avec le principe de la séparation des pouvoirs entre le comptable public et l’ordonnateur sur l’ordonnancement des dépenses. M. le président, nos juridictions ont eu à retracer la différence entre les fonctions. Les ordonnateurs sont responsables de la régularité et de l’exactitude des actes de paiement. Avec ces dispositions ont peut en déduire qu’il y a une distinction entre le comptable et l’ordonnateur. Quelle est la responsabilité du comptable public pour le paiement des opérations. Je ne pense pas la pertinence de distinguer là où la loi ne distingue pas. Il n’est pas nécessaire de disposer là où la loi ne dispose pas. Khalifa Sall étant l’auteur des mandats et les receveurs percepteurs ont justifié leur contrôle. Une liasse de document la certification de service fait avec l’apposition des membres des conseils ont apogée leurs visas dont M. Mbaye Touré.

Tous les procès-verbaux et toutes les pièces justificatives justifiant le contrôle ont été visés par le maire Khalifa Sall. Et il la dit devant la barre. Je n’invente rien. C’est le prévenu qui l’a déclaré devant la barre. Les pièces qui étaient soumises à leur appréciation ont été attestées d’un service fait. Les pièces ont fait d’une apparence juste. Dans ce point de vue, les comptables ont eu raison de ne pas réclamer les pièces justificatives. Il en est de même des dispositions tirées des régis de recettes et des régis d’avance. Le grief ne saurait prospérer. Le contrôle du mode de paiement que n’auraient pas effectué les percepteurs pour s’assurer de l’effectivité des dépenses. Parce que le comptable public n’a aucun lien direct avec le prestataire. Parce que c’est n’est pas lui qui paie directement le prestataire. Parce qu’il y a la séparation des pouvoirs entre le comptable public et l’ordonnateur. Le mode de paiement unique en numéraire était le seul à prospérer. Et M. Touré ne disposait pas de compte gérant la caisse d’avance.

Pour cette raison le paiement en numéraire s’imposait. Parce que Mbaye Touré ne disposait pas de compte pouvant habiter des dépenses diverses. Et le mode paiement unique en numéraire a été régit par l’arrêté portant création de la caisse d’avance”.